Sant'Elpidio, rapina finita in tragedia alle pompe funebri nel Maceratese: 65enne muore soffocato. Le ultime notizie: la vittima aveva la bocca tappata con nastro isolante

28 aprile 2018 Silvana Palazzo

Sant'Elpidio, rapina finita in tragedia (Foto: LaPresse)

Una rapina finisce in tragedia a Sant'Elpidio, nel Maceratese. Un uomo di 65 anni è morto asfissiato dopo una rapina messa a segno da tre persone nel magazzino dell'impresa di pompe funebri di cui era titolare con il fratello. Entrambi sono stati legati e imbavagliati. Uno dei due, Sergio Marilungo, è riuscito a liberarsi intorno alle 17 e a chiedere aiuto: ha chiamato i carabinieri, ma il fratello già non respirava più. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i mezzi di soccorso della Croce Azzurra. L'episodio non è stato ancora ricostruito: la dinamica non è stata definita a causa dello stato di schock in cui si trova il fratello superstite, 72 anni, che ha riportato ferite non gravi. Il fatto è avvenuto in una palazzina abitata al primo piano dai due fratelli, mentre il magazzino della loro attività era al piano terra. Prima di essere legati e imbavagliati, Sergio e Stefano, questo il nome della vittima, sarebbe stati anche picchiati. Non si conosce al momento l'ammontare del bottino, che non dovrebbe essere comunque elevato.

SANT'ELPIDIO, RAPINA FINITA IN TRAGEDIA ALLE POMPE FUNEBRI

Aveva la bocca tappata con il nastro isolante Stefano Marilungo, la vittima della rapina avvenuta oggi nel Maceratese. Avrebbe aperto la porta a tre persone, arrivate con la scusa di dover organizzare un funerale. Quando sono entrati i tre lo avrebbero aggredito. Il fratello Sergio, sentendolo urlare, sarebbe sceso di sotto e i tre gli sarebbero saltati addosso immobilizzandolo. Poi avrebbero frugato in casa, al piano superiore, alla ricerca forse di contanti, e quindi si sarebbero dileguati. Questa la dinamica riportata da Tgcom24. Alessio Terrenzi, il sindaco di Sant'Elpidio a Mare, borgo antico sulle colle marchigiane dove è avvenuta la rapina, è sconvolto. Qui non si ricordano fatti di sangue di quesa portata. Le modalità però ricordano quelle di un'altra rapina finita in tragedia, cioè quella dell'11 marzo nelle campagne di Montegiorgio, in provincia di Fermo. In questo caso la vittima fu una donna di 79 anni.

