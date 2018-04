VACCINO ANTITUMORE SENZA CHEMIOTERAPIA/ Il medicinale sarà disponibile entro un anno: via alla sperimentazione

Una nuova ricerca si aggiunge alla lotta contro i tumori: un vaccino, elaborato da un'equipe dell'università di Stanford, potrebbe essere in commercio entro un anno.

28 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Vaccino antitumore

Nuovi importanti risultati arrivano dalla lotta contro i tumori. Grazie ad uno studio effettuato da un'equipe guidata dal professore Ronald Levy della Stanford University, entro un anno sarà disponibile un nuovo vaccino che potrà salvare la vita molte persone. Dagli esperimenti condotti sui topi, infatti, il mix di farmaci utilizzati in questo rivoluzionario metodo ha fatto regredire il 97% dei tumori del sangue, grazie all'azione sul sistema immunitario. Per il momento i risultati tanto positivi sono stati effettuati soltanto sulle cavie ma entro fine anno partiranno anche le sperimentazioni su 35 esseri umani malati di linfoma di basso grado e che si sono resi disponibili per tale progetto. Questo vaccino, oltre ad offrire maggiore aspettativa di vita, potrà evitare la chemioterapia e tutte gli effetti collaterali ad essa legata. Per il momento, infatti, gli unici effetti collaterali riscontrati in questa nuova ricerca sono relativi a febbre e dolore locale nella zona in cui è stato iniettato il liquido.

IL NUOVO VACCINO ANTITUMORE POTREBBE PARTIRE ENTRO UN ANNO

Il vaccino contro il cancro potrebbe essere pronto entro l'anno se i risultati ottenuti con i topi verranno confermati anche nelle sperimentazioni umane che coinvolgeranno 35 pazienti. Ronald Levy, il ricercatore dell'università di Stanford che ha guidato questo studio. ha comunque precisato che alcuni dettagli dovranno ancora essere messi a punto nei prossimi mesi per permettere al nuovo medicinale di giungere in commercio. L'obiettivo per ora è di rendere il cancro più riconoscibile dal sistema immunitario che potrà attaccarlo e rimuoverlo facilmente, senza grandi effetti collaterali, tipici della chemioterapia. La ricerca si è concentrata sui linfomi ma se essa sarà vincente, in futuro potrà essere estesa e adattata anche ad altri tipi di tumore. La speranza è che questa malattia, una delle principali cause di decesso del nuovo millennio, possa già nei prossimi anni non essere mortale.

