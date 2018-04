Asilo nido Roma, abolita festa del papà e della mamma/ Richiesta da coppia gay: “è discriminazione”

Un asilo nido ha cancellato la festa del papà e della mamma su richiesta di una coppia omosessuale, perché definite divisive, sostituite con la festa della famiglia

29 aprile 2018 Paolo Vites

Foto LaPresse

Chiedono e ottengono. Il caso dell'asilo nido Chicco di Grano in zona Roma 70, VIII municipio, dove una coppia omosessuale ha chiesto e ottenuto che si cancellasse la festa del papà e quella della mamma perché "discriminante" nei confronti dei gay è un esempio lampante di una mentalità ormai in crescita dilagante. Dici: una mentalità. In cambio si farà la "festa della famiglia". Sottintendi un qualcosa che difende o propone dei valori. Casi come questi invece sottintendono che la mentalità in questione è fatta del nulla più totale, c'è un vago senso di difesa di presunti diritti civili, ma non c'è nessuna concretezza propositiva. Cancellare è facile, proporre e dialogare è difficile. Che tutto questo avvenga nel mondo della scuola è terribile: ci si scandalizza del bullismo della scuola italiana, ma è la mancanza di qualsivoglia contenuto educativo di maestri e docenti e autorità che ha creato questa situazione. Secondo il presidente del municipio zona Ardeatine, e secondo il consigliere Alessandro Bellinzoni, la scuola ha fatto bene: " le due secolari celebrazioni sono ideologiche e divisive e quindi ormai da cancellare con una più inclusiva festa della Famiglia".

"NASCONDERE, CANCELLARE" LO SLOGAN DEL TERZO MILLENNIO

Un po' come quando gli atei chiedono (e ottengono) siano tolti i crocifissi dalle classi, la mentalità è la stessa, il nulla che avanza. C'è stata una discussione, va detto, a proposito della richiesta della coppia omosessuale, in cui si era avanzata anche la proposta di fare feste facoltative, ma i due gay hanno bocciato anche questa. Ma la democrazia non era un concetto di maggioranza? Può una coppia vegana imporre che a scuola alla mensa non si mangino carni? Si può, se chi deve decidere non ragiona in termini culturali, di tradizione, di educazione, di dialogo, ma applica schemi ideologici che nulla hanno a che fare con la realtà. Forse che i due gay non sono nati anche loro da un padre e una madre? Forse che non chiedono che si faccia una festa della famiglia anche loro? La ragione piuttosto è una, che il figlio della coppia gai un giorno chieda ai suoi "genitori" perché anche lui non ha una mamma come tutti gli altri. Nascondere, cancellare, è lo slogan del terzo millennio.

