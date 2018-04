APPELLO DI MAIO AL PD: “PUNTI IN COMUNE NEL PROGRAMMA”/ Governo, Renzi chiude al M5s: “è una presa in giro”

Di Maio: “Ecco i tanti punti in comune con il programma del PD, sono fiducioso”. Renzi dice no a M5s. La lettera del leader dei Pentastellati al Corriere della Sera: la risposta di Renzi

29 aprile 2018 - agg. 29 aprile 2018, 10.42 Davide Giancristofaro Alberti

La lettera al CorSera di Di Maio - LaPresse

Luigi Di Maio ha provato a tendere l’amo ma Matteo Renzi, al momento non ci sta neanche un po’ a rimanere impigliato nella rete del M5s: dopo la lettera al Corriere, in realtà indirizzata al Partito Democratico e ai suoi elettori, l’ex premier dem getta la maschera e svela la sua posizione che terrà in Direzione Nazionale il prossimo 3 maggio (non che non si fosse già capita da mesi, ndr). In un retroscena di Claudio Tito su Repubblica, Renzi affermerebbe tutta la sua opposizione ad un accordo con il Movimento 5 Stelle: «Ma come è possibile che dopo aver condotto una campagna elettorale solo per mandare a casa il Pd e me, ora ci vengano a chiedere i voti per il governo? Non c'è un briciolo di coerenza in tutto questo», afferma il segretario dimissionario dei dem, prima di aggiungere che un accordo del genere sarebbe una «sostanziale presa in giro per tutti i nostri elettori», ma non solo visto che gli stessi votanti del M5s hanno scelto Di Maio proprio per non andare alle urne a votare Pd e Renzi. Per il leader grillino invece lo spazio di manovra c’è e punta sulla restante parte della Direzione dem che si trova su posizioni opposte a Renzi e potrebbe fare uno “sgambetto” al suo ex segretario accettando il contratto di governo con i Cinque Stelle. «Una delle funzioni del Movimento è proprio questa. I programmi per noi valgono nel momento in cui si dimostra di volerli realizzare». (agg. di Niccolò Magnani)

DI MAIO, APPELLO AL PD

Scrive una lettera al Corriere della Sera, il leader del Movimento 5 Stelle, Di Maio, e lo fa per rendere pubblici i tanti punti in comune fra il programma del proprio partito, e quello dei Democratici. A discapito di quanto possa pensare l’opinione pubblica, sono diverse le tematiche sui cui i due schieramenti convergono: «Sono fiducioso – scrive Di Maio al CorSera - perché sulla carta, la carta dei programmi, ci sono tanti punti di convergenza che vanno nella direzione di soddisfare le esigenze dei cittadini, nostro unico interesse». Quindi il pentastellato inizia a snocciolare ciò che accomuna i due partiti: «Ad esempio se si parla di Europa si parla di immigrazione. In comune c'e' la revisione del Regolamento di Dublino e l'equa ripartizione dei migranti tra tutti i Paesi dell'Unione Europea».

“LA POLITICA DIMOSTRI I FATTI E NON LE PAROLE”

«C'è la comune volontà – ha proseguito Di Maio - di aumentare le risorse per la cyber security e l'assunzione immediata di 10.000 nuovi agenti nelle forze dell'ordine». Anche sul fronte delle tasse il fine di M5S e Pd, è lo stesso, così come sul tema della giustizia: «Entrambi vogliamo semplificare e ridurre i tempi dei processi attraverso l'applicazione del rito del lavoro e investendo nella digitalizzazione anche in ambito penale». Insomma, secondo il leader del Movimento, questo è il momento di mettere alla prova la politica, «affinché dimostri che non si tratta solo di parole, ma di obiettivi concreti che si possono tradurre in fatti». L’intesa fra i due schieramenti resta comunque molto complessa, anche perché nel PD vi sarebbe una forte ala, quella di stampo renziana, contraria appunto al M5S.

