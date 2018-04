MORTA ESTER ARZUFFI, LA MADRE DI MASSIMO BOSSETTI/ Caso Yara, avvocato chiede permesso per i funerali

Ester Arzuffi, morta la madre di Massimo Bossetti: ha sempre sostenuto l’innocenza del figlio. Si è spenta all’età di 70 anni in quel di Bergamo, la mamma dell’assassino di Yara

29 aprile 2018 - agg. 29 aprile 2018, 12.19 Davide Giancristofaro Alberti

Ester Arzuffi, madre di Massimo Bossetti, durante un'ospitata a Quarto Grado

L’avvocato di Massimo Bossetti torna a parlare a poche ore dalla morte della madre del condannato nel caso di Yara Gambirasio e chiede ufficialmente un permesso ai magistrati e al carcere di Bergamo per poter far partecipare Bossetti ai funerali della donna 70enne scomparsa all’improvviso dopo pochi giorni di ricovero. «Chiederemo che Massimo Bossetti possa partecipare ai funerali della mamma», ha spiegato il legale Claudio Salvagni a LaPresse e si tratterebbe del secondo permesso dopo la visita alla stessa madre Ester nei giorni scorsi proprio per la malattia sopraggiunta. In quel caso la Corte di Appello di Brescia si era dimostrata assai sensibile sulla vicenda, permettendo a Bossetti di recarsi all’ospedale di Ponte San Pietro e dare quello che di fatto poi è diventato l’ultimo salute di un figlio alla propria mamma. Secondo quanto riporta BergamoNews, le esequie della donna 70enne che ha combattuto negli ultimi dieci contro le accuse e la condanna del figlio per l’omicidio della piccola Yara, saranno tenute in forma strettamente privata e senza telecamere. (agg. di Niccolò Magnani)

MORTA LA MADRE DI MASSIMO BOSSETTI

E’ morta Ester Arzuffi, nota alle cronache per essere la madre di Massimo Bossetti, il muratore condannato in secondo grado all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio. La donna si è spenta quest’oggi a Bergamo, all’età di 70 anni, per via di un male incurabile. Viveva a Terno d’Isola, nella bergamasca, ed era ricoverata presso l’ospedale di ponte San Pietro, per via di un male sopraggiunto da poco. Una morte fulminea quindi, per quella donna che ha sempre sostenuto l’innocenza del proprio figlio: «Credo che sia impossibile immaginare come possa sentirsi mio figlio in carcere da innocente – disse lo scorso 18 luglio, quando arrivò la sentenza in secondo grado che confermò il carcere a vita per Bossetti - spero solo che la forza che ha avuto fino a oggi continui. È importante che esca fuori la verità anche per sapere cos'è successo davvero a quella povera creatura di Yara».

BOSSETTI HA GIA’ FATTO VISITA ALLA MAMMA

Ester non ha perso un’udienza del figlio Massimo, a fianco dell'altra figlia, Laura Letizia, e gli ultimi anni sono stati a dir poco scioccanti per la 70enne. Il 16 giugno del 2014 cambiò definitivamente la sua vita: prima l’incarcerazione del figlio Massimo con l’accusa di aver assassinato la povera ginnasta tredicenne nel febbraio del 2011, quindi la scoperta che lo stesso figlio (gemello di Laura), non era del marito Giovanni ma di Giuseppe Guerinoni, un autista di camion morto nel 1999. Bossetti ha già fatto visita alla mamma, come ha spiegato al quotidiano IlGiorno l’avvocato del muratore di Mapello, Claudio Salvagni: «Un ringraziamento alla polizia penitenziaria. Massimo è stato a trovare la mamma, gli è stato permesso e gli agenti hanno dimostrato una grande sensibilità e umanità».

