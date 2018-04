Le Iene, Fico: auto blu e colf in nero?/ Il servizio che inguaia il presidente della Camera

Le Iene, Fico: auto blu e colf in nero? Il servizio che inguaia il presidente della Camera. Andrà in onda questa sera lo scoop del programma di Italia 1, sull'esponente dei 5 Stelle

Fico e il servizio de Le Iene sulla colf in nero

Andrà in onda questa sera, al programma di Italia 1, Le Iene, un servizio sul presidente della Camera, Roberto Fico, che farà senza dubbio discutere. Stando a quanto scovato dai colleghi di Mediaset, l’esponente del Movimento 5 Stelle avrebbe una colf stipendiata in nero, e si avvarrebbe anche dei servizi di un ucraino, anch’egli pagato in nero. Ma facciamo un po’ di chiarezza, cercando di spiegarvi come sarà il servizio di questa sera. Siamo a Napoli, nella casa della compagna di Fico, dove da almeno cinque anni lavorerebbe una ragazza come baby sitter e addetta alle pulizie, pagata appunto senza contributi. A fare lo scoop è Antonino Monteleone (colui che si sta occupando anche del giallo legata alla Monte dei Paschi di Siena, e alla morte sospetta di David Rossi), che sarebbe stato contattato da una fonte, che per ovvi motivi preferisce rimanere anonima.

CHI MENTE FRA I TRE?

La ragazza si chiama Imma, ed esterna una versione dei fatti completamente differente rispetto a quanto spiegato dallo stesso Fico (ovvero, che riceve regolari contributi). Oltre a lei vi sarebbe anche Roman, altro collaboratore, o presunto tale, immigrato ucraino irregolare senza permesso di soggiorno. Il ragazzo dell’est Europa, che secondo il presidente della Camera è una persona che lo stesso ha aiutato, prenderebbe 200 euro al mese, ma stando a quanto racconta l’esponente del M5S, sarebbe solo un collaboratore occasionale. Insomma, versioni completamente opposte, e bisognerebbe capire chi mente e chi invece dice la verità. Fatto sta che il servizio sarebbe dovuto andare in onda nella puntata di giovedì scorso, poi è stato posticipato a questa sera, per necessari approfondimenti: non ci resta che attenderlo e vederlo.

© Riproduzione Riservata.