Perù, scoperta strage di 140 bambini/ Il più grande sacrificio umano di bimbi, opera della Civiltà Chimù

In Perù sono stati ritrovati i resti di 140 bambini uccisi in sacrificio umano strappando loro il cuore, il più grande sacrificio umano di bambini della storia

29 aprile 2018 Paolo Vites

Resti della civiltà Chimù

Sicuramente l'arrivo dei colonizzatori spagnoli in America latina non fu indolore, gli antichi imperi dei nativi furono sottomessi con la forza, ci furono battaglie in cui la superiorità delle armi spagnole fecero in molti casi stragi, ma nulla di paragonabile a quanto successo in America del nord, da parte dei conquistatori provenienti da paesi protestanti e calvinisti quali la Gran Bretagna o l'Olanda, dove nei confronti dei nativi venne portato avanti un genocidio del numero di milioni di morti per la conquista dei territori delle popolazioni locali. La famosa leggenda nera, sviluppata proprio dai paesi protestanti nei confronti della cattolica Spagna per metterla in cattiva luce nella guerra di dominio del nuovo mondo, fu appunto solo una leggenda, perché non ci fu paragone a livello di stragi. Un'altra leggenda diffusa dagli anti cattolici in tempi più moderni è quella del "buon selvaggio", cioè la distruzione di civiltà e popoli che vivevano pacificamente in armonia e pace fra loro. Nel realistico film Apocalypto del regista Mel Gibson, si vedere invece lo stato di terrore e orrore in cui vivevano le civiltà del centro e sud America, un livello di barbarie comune a quasi tutte le civiltà pre cristiane, dove orribili sacrifici umani erano all'ordine del giorno. Le scoperte archeologiche, su cui si basa il film, hanno confermato questa realtà: ai piedi di molte antiche piramidi scavando nel terreno sono infatti stati trovati i resti di migliaia di cadaveri dalla testa mozzata durante i sacrifici agli dei. Era un mondo di puro terrore, di schiavitù, di violenza, a cui l'arrivo dei cattolici pose fine. Una nuova recente scoperta conferma tutto questo.

LA TRAGICA SCOPERTA

A Las Lamas a 800 chilometri circa a nord di Lima nel Perù, su una collina a poche centinaia di metri dall'oceano, degli scavi hanno portato alla luce i resti di almeno 140 bambini fra i 5 e i 14 anni e di oltre 200 lama. Sarebbe il più grande sacrificio umano di bambini della storia di cui si abbia testimonianza. Sia i lama che i bambini hanno le costole rotte, in quanto il rituale prevedeva l'asportazione del cuore ancora vivi. Si tratta di appartenenti alla civiltà Chimù, pre Inca, che proprio dagli Inca verso il 1475 dopo Cristo venne sconfitta e che occupava la parte costiera di Perù e Ecuador. Gli scavi sono iniziati nel 2011 grazia ai fondi della Nation Geographic Society, e adesso si è potuto datare l'età delle ossa ritrovare, sacrifici umani e animali compiuti tra il 1400 e il 1450 dopo Cristo e le costole rotte e i tagli allo sterno trovati negli scheletri di lama e bambini mostrano che l’uccisione e la probabile asportazione del cuore fu fatta da qualcuno molto esperto. I bambini sono stati tutti sepolti con lo sguardo rivolto al mare: secondo gli archeologi si tratta di una uccisione sistematica rituale, probabilmente in seguito a qualche grave alluvione, perché i sacrifici di bambini erano rari e si facevano per richieste particolari agli dei. I vari strati di fango sui resti ossei dimostrano l'esistenza di alluvioni, le esondazioni dei canali di irrigamento avrebbero quindi portato alla distruzione dei campi agricoli e alla fame il popolo Chimù.

