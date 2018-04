Roma, sgozza la moglie e si suicida lanciandosi dal balcone/ Ultime notizie, donna gravissima al Policlinico

Roma Ciampino, tenta di sgozzare le moglie e si suicida lanciandosi dal balcone della casa: ultime notizie, morto il 42enne, gravissima la donna ricoverata al Policlinico Tor Vergata

29 aprile 2018 Niccolò Magnani

Tentato omicidio e suicidio a Roma (LaPresse)

La follia e la tragedia, l’ennesima, all’alba di oggi con scenario Roma Ciampino: alle porte della Capitale si consuma una quasi doppia tragedia con un commercialista di 42 anni romano, Alessandro Tolla, che ha tentato di uccidere la moglie al termine di una lite violentissima. Poi, pensando di averla ammazzata per davvero, si è gettato dal balcone ed è morto schiantandosi dal terzo piano del suo condominio: una tragedia nella tragedia, con la donna (Maria Giuliano, 37 anni) ora ricoverata gravissima in ospedale. La strage avvenuta a Roma all’alba è stata resa nota dal Messaggero pochi minuti fa, con l’indicazione addirittura della tempistica data dalle prime segnalazioni dei testimoni vicini che hanno chiamato il 118 e le forze dell’ordine. Alle 5.30 la lite violentissima durata per diversi minuti si è conclusa con il tentativo del commercialista di sgozzare la moglie con un coltello da cucina; l’aveva già ferita e poi ha tentato di colpirla alla gola, ma la donna si è difesa e forse questo è stata la sua salvezza. Pensando di averla però uccisa, l’uomo a quel punto sentendosi in trappola e ha deciso di lanciarsi dal balcone per farla finita.

LA COPPIA NON AVEVA FIGLI

Al 42enne il volo per strada è stato fatale, mentre la donna è stata subito soccorsa e portata d’urgenza all’ospedale Policlinico di Tor Vergata dove sarà operata per le gravi ferite riportate. I due, pare, non avessero figli e si trovavano da soli in casa al momento della violentissima lite scatenata ancora non si sa da quale elemento o precedente. Quello che è certo è il grado di violenza che ha raggiunto la lite, con il tentato sozzamente e poi il suicidio senza esitazione giù dal balcone: i primi rilievi sono in corso nella casa della strage, mentre le forze dell’ordine stanno sentendo i vicini per capire sia il contenuto della lite (se udito distintamente) e poi se vi fossero dei precedenti di liti e maltrattamenti all’interno di quella casa maledetta in via Francesca Baracca, stabili 26/b in zona Ciampino (appena alle porte di Roma).

© Riproduzione Riservata.