ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora: Lega-Fi, ok, referendum della base Pd per il Governo con M5S (29 aprile)

Ultime notizie, oggi 29 aprile 2018: giusto consultare la base in caso di accordo. Confermata l'alleanza di centro-destra. La Juventus vince a Milano, stasera tocca al Napoli a Firenze.

29 aprile 2018 Matteo Fantozzi

MARTINA: GIUSTO CONSULTARE LA BASE IN CASO DI ACCORDO PD-M5S

E pessimista il segretario del partito democratico Martina, ma allo stesso tempo determinato ad indire un referendum tra i propri sostenitori in caso di accordo con il Movimento 5 Stelle. Martina parlando con i giornalisti non nasconde che l'accordo è tutto in salita, ma sottolinea che il 3 maggio nella direzione nazionale sarà deciso solamente se continuare o meno il dialogo che si è aperto nel fine settimana appena passato. Il reggente del Partito Democratico non nasconde che ci sono delle differenze sostanziali con i cinque stelle, ma riconosce anche che l'Italia senza un governo non può affrontare le sfide che la attendono. L'alto esponente politico non nasconde che la situazione è paradossale, con i presunti vincitori delle scorse elezioni che non riescono ad uscire dall'impasse politico.

ABBRACCIO SALVINI-BERLUSCONI, CONFERMATA L'ALLEANZA DI CENTRO-DESTRA

Arriva la conferma che l'alleanza di centro-destra è solida, con Matteo Salvini che non teme le sirene di un eventuale esecutivo grillino.I due leader dei maggiori partiti, Matteo Salvini è Silvio Berlusconi, si sono incontrati in un bar di Trieste alla fine delle rispettive campagne elettorali per elezioni regionali friulani. Alla domanda dei cronisti dopo un abbraccio ad uso e consumo dei fotografi, il leader del Carroccio ha confermato che non ha nessuna intenzione di "mollare" lo scomodo alleato, Salvini non ha risparmiato frecciate né al Movimento 5 Stelle ne a Matteo Renzi, accusandoli di cambiare idea ogni quarto d'ora. Per il successore di Bossi la possibilità di un eventuale accordo di governo tra Di Maio e Martina sono pari a zero, e molti sono gli osservatori politici che sono sicuri che la strategia del Carroccio è quello di andare presto a nuove elezioni.

E' MORTO IL PICCOLO ALFIE

Il piccolo Alfie Evans è spirato all'ospedale di Liverpool, dopo che la giustizia inglese aveva impedito ai genitori il trasporto del piccino in un paese che potesse curare la sua malattia. L'annuncio dato sui social direttamente dal padre Thomas ha immediatamente ispirato la commozione di migliaia di persone, non ultimo Papa Francesco che si era interessato ultimamente della vicenda. Il piccino ammalato di una grave e rarissima malattia neurodegenerativa era finito nei giorni scorsi al centro di una contesa tra la giustizia inglese e i genitori, con i giudici che avevano vietato il trasporto fuori dall'ospedale di Liverpool. La vicenda aveva interessato il nostro paese quando il Consiglio dei ministri aveva concesso la cittadinanza per motivi umanitari allo scopo di permettere il trasferimento al Bambin Gesù di Roma o al Gaslini di Genova.

SERIE A, LA JUVE VINCE CON L'INTER MA CHE BRIVIDI!

La Roma fa un passo deciso verso la Champions League della prossima stagione, dopo aver vissuto da protagonista questa edizione. Vittoria 4-1 in casa contro il Chievo Verona grazie a una partita straordinaria sbloccata da Patrik Schick. Raddoppia poi il solito gol di Edin Dzeko che non sbaglia mai. Nella ripresa la gara si poteva riaprire con un calcio di rigore e il rosso a Juan Jesus, Alisson però dice di no a Roberto Inglese. Poi Dzeko ed El Shaarawy dilagano prima di vedere il gol della bandiera dello stesso Inglese. Nella serata si gioca un Inter-Juventus straordinario che regala mille emozioni. Pronti via i bianconeri passano in vantaggio con Douglas Costa e i nerazzurri rimangono in dieci per un brutto fallo di Vecino su Mandzukic. La squadra di Allegri segna anche il raddoppio con Matuidi, ma Orsato col Var, usato anche nelle due azioni precedenti, annulla per evidente fuorigioco. Nella ripresa è clamorosa la reazione dell'Inter in inferiorità numerica che prima pareggia con Icardi e poi va in vantaggio a causa di un autogol di Barzagli. Nel finale Allegri mette dentro Bernardeschi e Dybala, la Juve inizia a buttare palle dentro e a creare problemi ad Handanovic straordinario su una punizione de la Joya. Pareggiano i bianconeri con Cuadrado che si inventa una percussione e Skriniar che la devia nella sua porta emulando Barzagli. Nel finale palla dentro di Dybala su punizione, colpo di testa di Higuain e 3-2 clamoroso che rimette i bianconeri a +4 dal Napoli.

SERIE A, IL NAPOLI DEVE RISPONDERE

Ora tocca al Napoli rispondere dopo che la Juventus ieri ha vinto 3-2 a San Siro contro l'Inter. Gli azzurri sono chiamati alla difficile trasferta alle ore 18.00 contro la Fiorentina e devono vincere assolutamente per tornare a -1. La giornata di Serie A parte con il lunch match Crotone-Sassuolo dove ci si gioca molto della salvezza. Alle 15.00 sono diverse le partite interessanti con grande attenzione al Renato Dall'Ara dove si giocherà Bolonga-Milan, mentre il posticipo è Torino-Lazio. Completano il turno le altre gare delle ore 15.00: Atalanta-Genoa, Benevento-Udinese, Sampdoria-Cagliari e Verona-Spal.

