Arrigo Petacco è morto/ Addio al giornalista che portò la storia in tv: ribaltò verità incontestabili

Arrigo Petacco è morto: il giornalista, saggista e sceneggiatore ligure aveva 89 anni. Portò la storia in tv e ribaltò verità storiche ritenute fino ad allora incontestabili.

03 aprile 2018 Emanuela Longo

Arrigo Petacco (Wikipedia)

Arrigo Petacco è morto oggi nella sua casa di Porto Venere, provincia di La Spezia, all'età di 89 anni. Una vita, la sua, all'insegna del giornalismo e non solo, essendo stato anche saggista, storico e sceneggiatore. A piangerlo sono le sue due figlie, Carlotta e Monia, rispettivamente consulente editoriale e caporedattore del Tg2. Quella di Petacco è certamente una carriera molto intensa e ricca di esperienze. Sua la direzione del quotidiano La Nazione di Firenze così come del mensile Storia Illustrata. Solo qualche mese fa aveva realizzato un nuovo lavoro, Caporetto, scritto insieme all'ex giornalista dell'Unità Marco Ferrari. La sua carriera da giornalista però, era iniziata al Lavoro, quotidiano genovese diretto da Sandro Pertini. Tanti anche i libri di storia da lui scritti, per la maggior parte incentrati sul periodo del fascismo e della seconda guerra mondiale, ma nella sua lunga carriera c'è stata anche la televisione. Arrigo, infatti, oltre ad essere stato sceneggiatore di film, ha lavorato anche come autore di documentari e programmi della Rai a partire dagli anni Sessanta.

LA SUA CARRIERA IN TV

Negli ultimi anni, Arrigo Petacco era divenuto anche volto televisivo in seguito alla sua presenza in talk come Porta a Porta su Raiuno. Dal suo romanzo biografico dedicato all'ufficiale di polizia americano che combatté contro la mafia, nel 1972 fu tratto il celebre sceneggiato televisivo Joe Petrosino, mentre cinque anni dopo diresse in coppia con Pasquale Squitieri Il prefetto di ferro, tratto da un suo romanzo omonimo. Petacco fu noto per aver affrontato grandi misteri della storia e ribaltato molte verità considerate incontestabili. Nel 2014, come rammenta Il Fatto Quotidiano, fece molto discutere il suo intervento sul blog di Beppe Grillo in cui asserì di non aver mai creduto che Giacomo Matteotti fosse stati ucciso per ordine di Benito Mussolini per il fatto che quest'ultimo avesse avuto il 68% dei voti. Questa tesi fu contestata da numerosi storici poiché, stando ad alcune ricerche storiche recenti, la denuncia che Matteotti stava per presentare contro Mussolini non avrebbe riguardato le violenze nei seggi bensì una storia di corruzione che avrebbe coinvolto anche il fratello di Benito, Arnaldo.

© Riproduzione Riservata.