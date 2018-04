Eurocontrol, guasto ai computer, caos traffico aereo/ Sistemi bloccati, ma a Roma e Milano nessun problema

Eurocontrol, guasto ai computer, caos traffico aereo: l'agenzia che gestisce i voli UE costretta ad annunciare ritardi su migliaia di voli. Non ci sono conseguenze di sicurezza.

03 aprile 2018 - agg. 03 aprile 2018, 18.53 Dario D'Angelo

Un guasto al computer ha creato caos nella giornata di traffico aereo con Eurocontrol. L'agenzia che gestisce i voli dell'Unione Europea ha annunciato alcuni ritardi su tantissimi voli. Per fortuna non ci sono state delle conseguenze legate alla sicurezza, ma comunque i rallentamenti hanno creato disagio e non solo. La Repubblica fa sapere comunque come non ci siano state grosse ripercussioni a Milano e Roma. Sicuramente però bisognerà tenere sotto controllo la situazione anche nei prossimi giorni, visto che comunque c'è il rischio di altri ritardi e anche di sconvolgimenti visto che le tratte saranno occupate da voli in fase di recupero. Al momento in Italia c'è grande calma e tranquillità nella gestione del servizio, staremo a vedere se nelle prossime ore invece la situazione si potrà complicare magari con delle situazioni inattese. (agg. di Matteo Fantozzi)

RITARDI A CAUSA DEL GUASTO DI UN COMPUTER

Migliaia di voli europei potrebbero subire oggi dei ritardi a causa di un guasto ai computer di Eurocontrol, l'agenzia che gestisce il sistema per il controllo del traffico aereo dell'Unione europea. In una nota, come riportato da La Repubblica, la European Organisation for the Safety of Air Navigation ha dichiarato: "Oggi 29.500 voli erano previsti sulla rete europea, circa la metà di essi potrebbe subire ritardi in conseguenza del guasto al sistema". Ma cos'è successo di preciso? Secondo la ricostruzione fornita da Eurocontrol, "c'è stato un guasto all'Enhanced Tactical Flow Management System. Le procedure previste sono state attuate". Dal canto suo l'azienda che gestisce il traffico UE ha detto che "azioni sono in corso per tornare alla normale operatività". Tutto risolto dunque? Non proprio, come ha ammesso l'Eurocontrol.

PIANI DI VOLO PERDUTI

Il problema maggiore derivato dal guasto che ha colpito i computer di Eurocontrol, come ha spiegato la stessa agenzia sul proprio sito web, è che parte dei piani di volo "è andato perduto e agli operatori di volo è stato chiesto di ridepositarli". Eurocontrol su Twitter ha aggiornato l'utenza informando che il problema è stato "identificato e operazioni sono in corso per ripristinare il sistema, cosa prevista per il tardo pomeriggio". Sempre sui social l'Eurocontrol aveva informato che "sono in atto procedure di emergenza che ridurranno la capacità della rete europea di circa il 10%". In tanti aeroporti europei, come riporta La Repubblica, ad esempio all'Amsterdam Schiphol, i passeggeri sono stati avvertiti del rischio di ritardi e invitati a controllare l'orario dei propri voli. In ogni caso il controllo del traffico aereo non è direttamente colpito e "non ci sono conseguenze di sicurezza a causa di questo incidente".

