John Harrison, chi è l'inventore del cronometro marino/ Storia di un testardo orologiaio di provincia

Più di trecento anni fa nacque l'inventore del cronometro marino, John Harrison. Andiamo a scoprire chi era e per quale motivo è diventato tanto famoso.

L'omaggio di Google a John Harrison

Il 3 aprile del 1693 nacque John Harrison, testardo orologiaio britannico a cui è riconosciuta l'invenzione del primo cronometro marino per calcolare la longitudine in mare. Nei primi anni del 700 il parlamento inglese decise di istituire un premio pari a venti mila sterline per chi avesse realizzato un orologio in grado di calcolare, anche in maniera approssimativa, la longitudine a partire dal meridiano di Greenwich. Il nome di John Harrison passa alla storia con la vittoria del concorso, che gli permette di diventare un vero e proprio emblema del mondo della navigazione. John Harrison cominciò a lavorare alla sua invenzione nel 1728 e riuscì a completarla dopo una lunga attesa di sette anni. Grazie al suo cronometro marino, i marinai potevano comprendere latitudine e longitudine, al fine di una navigazione più sicura. John Harrison era il primo di cinque fratelli, nato da una famiglia modesta, suo padre faceva il falegname. All'età di vent'anni, grazie ad un grande spirito curioso ed un percorso di studi autodidatta, riuscì a costruire il suo primo orologio a pendolo.

Il momento della svolta

Quando si parla di John Harrison si ricorda l'infanzia umile vissuta dall'ambizioso ragazzo britannico. Figlio di un falegname che lavorava anche nelle tenute di campagna come guardia, John fin da piccolo sviluppò interessi e passioni che approfondiva al di fuori della scuola. Harrison seguì un percorso scolastico piuttosto modesto nello Yorkshire, la vera svolta arrivò quando prese possesso di un manuale di meccanica pratica. Un libro che inevitabilmente lo avvicinò al mondo della meccanica e che lo spinse a ricopiarlo con cura su diversi quadernoni, per non perdere alcun dettaglio utile alla sua nuova istruzione. John Harrison comincia così ad appassionarsi alla meccanica a ad apprendere le basi di alcune nozioni che lo proietteranno verso grandi traguardi. La sua carriera comincia indicativamente all'età di vent'anni, quando crea un orologio a pendolo, ideato e costruito interamente in legno. Oggi, alcuni dei suoi orologi, sono esposti al National Maritime Museum di Greenwich.

Anche Google ha deciso di omaggiare John Harrison. In queste ore Big G ha realizzato un doodle personalizzato al noto orologiaio britannico, nel giorno del 325esimo anniversario della sua nascita. L'inventore del cronometro marino ha scritto la storia nel 1761, rivoluzionando la navigazione e la sicurezza dei marinai, che per la prima volta potevano determinare con una discreta precisione sia la latitudine che la longitudine in alto mare. L'omaggio di Google è disponibile nell'home page dell'edizione italiana, ma anche di quella spagnola, portoghese, inglese, greca, israeliana, tedesca, svedese, estone, slovacca, ceca, ucraina, serba, bulgara, americana, peruviana e cilena. Nell'immagine si vede un determinato Harrison impegnato nella sua tipica giornata lavorativa. Tutti gli appassionati gli rendono omaggio.

