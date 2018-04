Liguria, appalti truccati nella sanità/ Ultime notizie La Spezia, 11 arresti, ex consigliere Morgillo nei guai

Liguria, appalti truccati nella sanità: 11 arresti della Guardia di Finanza a La Spezia, tra cui il dirigente Asl 5, Massimo Buccheri e l'ex consigliere Morgillo, ai domiciliari.

03 aprile 2018 Emanuela Longo

Liguria, appalti truccati nella sanità

Al termine di una maxi operazione di contrasto alla turbativa d'asta eseguita dalla Guardia di Finanza della Spezia, sono stati eseguiti nella giornata di oggi quattro arresti che hanno coinvolto un dirigente dell'Asl 5 della città ligure, due dirigenti ed un rappresentante di una nota multinazionale specializzata in apparecchiature ospedaliere. A loro di sono aggiunti altri sette soggetti per i quali sono scattate altrettante ordinanze di custodia ai domiciliari. E' quanto riporta il quotidiano La Stampa che sottolinea come il dirigente Asl dovrà rispondere dei reati di corruzione, concussione, turbativa d’asta, rivelazione del segreto d’ufficio e falso in atto pubblico, mentre i rappresentanti della multinazionale sono accusati di corruzione e turbativa d’asta. Tra gli arrestati figura anche Massimo Buccheri, dirigente dell'Asl 5 della Spezia e che ha avuto in molte occasioni un ruolo di primo piano per quanto concerne la direzione dei lavori o le responsabilità del procedimento nell'ambito delle tante gare d'appalto che si sono registrate nel territorio spezzino. Ai domiciliari, invece, è finito tra gli altri anche Luigi Morgillo, ex consigliere della Regione Liguria nonché titolare di un'azienda che si occupa di certificazioni di efficienza energetica, anche lui accusato di turbativa d'asta.

TRA GLI ARRESTI DELLA GDF ANCHE MASSIMO BUCCHERI, DIRIGENTE ASL 5

Le indagini che hanno portato oggi agli undici arresti nell'ambito della maxi operazione della Guardia di Finanza e che hanno svelato una serie di appalti truccati in ambito sanitario in Liguria, sono iniziate nel maggio dello scorso anno. Sarebbero numerosi gli episodi fino ad oggi accertati di corruzione da parte di Massimo Buccheri che, secondo quanto emerso dal lavoro della Gdf, avrebbe costretto gli appaltatori ad avvalersi per le loro forniture e subappalti di imprenditori "amici" che lo avrebbero a loro volta ripagato con deli denaro, minacciandoli in caso contrario di eseguire i pagamenti con ritardo o addirittura di procedere con delle contestazioni. Sarebbe stato Buccheri, dunque, a pilotare le gare d'appalto a livello regionale per le forniture di attrezzature ospedaliere alle Asl della regione a favore delle multinazionali finite nel mirino della Guardia di Finanza. Il meccanismo con cui venivano truccate le gare si basava sulla manomissione della formula di una tabella di attribuzione del punteggio tecnico all'offerta della multinazionale in oggetto. A carico di Buccheri anche l'accusa di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio poiché avrebbe ricevuto denaro dai dirigenti della multinazionale.

