Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto 3 aprile: i numeri vincenti! Video (conc 40/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 3 aprile: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.40/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Di ritorno dalle festività pasquali, Lotto, Superenalotto e 10eLotto promettono fortuna e premi a tutti i giocatori grazie al concorso di questa sera. Nuovi numeri vincenti e bottini allettanti: ecco gli ingredienti segreti della ricetta della Sisal. La classifica delle vincite dell'ultima estrazione è ancora in via di sviluppo: fra uova di cioccolato e pranzi in famiglia, anche gli elaboratori di dati stanno ancora smaltendo il post-festività. Siamo però già in grado di dirvi che per ora la vincita più alta ha regalato ad un fortunello del 10eLotto un premio di 60 mila euro. Il giocatore in questione è della provincia di Ragusa, di Vittoria, che è riuscito a indovinare 8 numeri su 8 totali. In tutto il gioco ha premiato i suoi appassionati con 28 milioni di euro in premi. La vincita più alta del Lotto è stata invece di 45 mila euro, grazie ad un terno secco su Bari che ha portato fortuna ad un vincitore di Milano. La provincia di Modena, grazie a Medolla, ha conquistato invece il secondo posto sul podio grazie ad una vincita di 28 mila euro circa. Centrati i numeri su Torino, grazie alle sorti di cinquina, quaterna, terno e ambo. In totale, i premi del Lotto distribuiti nell'ultimo concorso sono stati invece di 9,3 milioni di euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

La Pasqua è stata fortunata per i giocatori del SuperEnalotto: il Jackpot non è stato estratto, ma le quote minori hanno permesso a due fortunelli in particolare di centrare bottini importanti. Al primo posto della classifica troviamo infatti un giocatore che con il 5+1 ha realizzato oltre 976 mila euro in premio. Significativa anche la vincita di un giocatore che con il 5+ ha centrato oltre 246 mila euro in premio. A breve distanza invece il 4+ ed il 5. Nel primo caso il bottino è stato di 10.702 euro e conquistato da 23 giocatori, mentre nel secondo i vincitori sono stati 32, mentre il premio ha sfiorato i 9,9 mila euro. Si dimezzano invece molte delle altre quote in palio: il 3+ ha regalato 1.308 euro a 727 vincitori, mentre il 4 ha premiato 2.993 fortunelli con 107,02 euro in premio. 13,08 euro a testa per i 73.862 giocatori che hanno indovinato il 3, mentre 819.030 sono stati gli appassionati che hanno azzeccato il 2 ed il premio da 5 euro cadauno. Tesoretto identico quindi a quello dello 0+, che con i suoi 5 euro storici ha premiato 66.524 giocatori. I 10 euro dell'1+ sono stati invece realizzati dai possessori di 40.433 tagliandi vincenti, mentre i 100 euro del 2+ sono stati riscossi da 8.638 appassionati.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Il Lotto ed i suoi premi sono pronti a tenere banco anche nell'estrazione di questa sera. Molti giocatori scalpitano all'idea di poter centrare le combinazioni vincenti di oggi, con il dubbio di aver giocato i numeri esatti. Una certezza che non si potrà mai avere: smorfia napoletana e maxi sistemi scentifici non garantiscono a nessuno di poter centrare i numeri estratti. La nostra Rubrica però vi suggerirà anche oggi alcuni numeri grazie ad una news interessante ed al giudizio della smorfia, un'abbinata vincente soprattutto per chi si trova in alto mare e non sa come compilare la propria schedina. Parliamo di ricerche particolari e metodi inusuali: una donna messicana ha infatti deciso di affiggere un cartellone pubblicitario per ritrovare il padre del suo bambino. Dopo aver scoperto di essere in dolce attesa, la donna si è ritrovata a dover ricorrere a strategie pesanti, dato che Carlos Orozco, il presunto padre del bambino, ha deciso di bloccarla su Facebook. L'iniziativa ha messo in modo i media locali, ma non è piaciuta all'avvocato del diretto interessato, che ha annunciato conseguenze pesanti. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo la pubblicità, 60, la gravidanza, 89, la minaccia, 73, il risultato, 77, e la ricerca, 76. Come Numero Oro scegliamo invece la fuga, 80.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Il SuperEnalotto e il Jackpot ci riveleranno fra poco se la sestina vincente sarà fra i numeri estratti di questa sera. Il nuovo concorso potrebbe regalare a qualcuno degli appassionati della Sisal il bottino più alto in palio. Il montepremi continua a salire e diventa sempre più milionario, mentre aumentano ancora le sue assenze. Un destino che potrebbe cambiare proprio questa sera: avete già pensato a come spendere la vostra vincita? La nostra Rubrica vi propone oggi un progetto di KickStarter che attirerà l'interesse a chi vuole essere sempre all'avanguardia sulle nuove tecnologie. Vion promette infatti di facilitare la diagnosi e la risoluzione di tutti quei problemi elettrici che possono presentarsi in ogni momento della giornata. Sono tanti i dispositivi e i prodotti alimentati ad elettricità ed altrettanti i problemi che possono insorgere per i motivi più disparati. Dalla batteria scarica fino ai collegamenti sbagliati: Vion permette di misurare resistenza e tensione di ogni oggetto elettrico grazie ad una coppia di sonde da collegare al proprio smartphone. Il goal da oltre 8 mila euro ha visto delle offerte superiori: per ora il contributo di tanti interessati supera la soglia di 56 mila euro, ma c'è ancora tempo. L'asta chiuderà i battenti solo fra 23 giorni, mentre i numeri vincenti verranno annunciati fra pochissimo.

© Riproduzione Riservata.