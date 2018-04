Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: i dazi di Usa e Cina affondano le Borse (3 aprile 2018)

03 aprile 2018 Matteo Fantozzi

I DAZIE E LA GUERRA COMMERCIALE AFFONDANO LE BORSE

Prima Donald Trump che ha innalzato i dazi su acciaio e alluminio e la risposta del governo cinese che ha elevato le imposte su oltre 120 prodotti importati dal paese a stelle e strisce, questa è la nuova frontiera della guerra commerciale tra USA e Repubblica Cinese. Le tensioni commerciali spaventano i mercati e in questa giornata di pasquetta affondano Wall Street, che in apertura di contrattazioni lasciava sul terreno oltre tre punti percentuali. Attesa per questo motivo lo scoppio di una bolla finanziaria nei maggiori mercati, con quelli asiatici che si preparano a un'apertura lacrime e sangue. Da parte sua il portavoce presidenziale americano non si dice spaventato, anzi rincara la dose dichiarando che sono allo studio nuove misure economiche contro il colosso cinese.

ISRAELE ANNUNCIA UN ACCORDO PER I MIGRANTI

Importante accordo raggiunto dallo Stato di Israele con alcuni paesi occidentali, accordo che prevederebbe il reinserimento di oltre sedicimila migranti allo stato attuale residenti nel paese della stella di Davide. L'accordo reso noto dallo stesso premier Benjamin Netanyahu è stato siglato con l'organizzazione delle Nazioni Unite e vedrebbe coinvolti soprattutto migranti provenienti dall'Africa che hanno chiesto asilo in Israele. Piccolo giallo diplomatico relativo all'annuncio, con Netanyahu che ha citato esplicitamente Italia, Germania e Canada come paesi disposti ad accogliere i migranti. Immediata la presa di posizione della Farnesina che ha sottolineato come allo stato attuale c'e' solamente una bozza di accordo ma nulla di acclarato, stesso discorso vale per la Germania. Stante le puntualizzazioni retromarcia dagli uffici del premier israeliano, con il portavoce presidenziale che afferma che i paesi erano stati citati come esempio.

PASQUETTA IN VIAGGIO OLTRE 11 MILIONI DI PERSONE

Un lunedì dell'angelo all'insegna del sole e del bel tempo ha portato alla classica gita fuori porta oltre undici milioni di nostri connazionali. Il bel tempo e la voglia di evasione hanno causato code chilometriche, che in alcuni casi hanno superato i dieci chilometri. Per fortuna nessun grosso incidente rilevato, anche se i vacanzieri stanno ancora operando il rientro nei grandi centri urbani. E dalle prime stime sembrerebbe che quella appena passata sia stata una pasqua da incorniciare sotto il punto di vista turistico, con centinaia di migliaia di stranieri che hanno scelto il nostro paese per trascorrere qualche giorno di relax.

LA STAZIONE SPAZIALE È PRECIPITATA SENZA CAUSARE DANNI

Rientrata nell'atmosfera nella notte italiana la stazione spaziale cinese che tanta apprensione aveva portato nel mondo nelle settimane scorse. La Tiangong 1 è entrata nell'atmosfera alle 2.16 ora italiana, quaranta minuti dopo è arrivato il cessato allarme, stante la polverizzazione della stazione e la caduta dei detriti in una zona di mare disabitata. Immediato il comunicato stampa dell'ufficio spaziale cinese, comunicato nel quale si sottolinea che gli scienziati del grande paese sono già al lavoro per mandare sullo spazio una stazione spaziale alternativa, dalla quale approcciare all'impegnativa conquista della Luna.

SERIE A, OGGI PRIME TRE GARE DEI RECUPERI

Si torna in campo con la Serie A dopo due giorni di pausa per giocare tre delle gare che non si disputarono lo scorso 4 marzo a causa della tragica morte di Davide Astori. Si scende in campo alle 18.30 perché vietato dal regolamento giocare in contemporanea con la Champions League. Allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia si disputa Atalanta-Sampdoria tra due squadre che puntano la qualificazione alla prossima Europa League. Al Luigi Ferraris va in scena un match tra due squadre in difficoltà, un Genoa Cagliari che entrambe devono vincere. Conclude la giornata il match Udinese-Fiorentina dal sapore amaro, proprio perché la viola fu travolta la mattina in cui doveva giocare alla Dacia Arena dal lutto per la scomparsa del suo capitano. Completano il turno le gare di domani: Benevento Verona, Chievo Sassuolo, Milan Inter e Torino Crotone.

CHAMPIONS LEAGUE, LA JUVENTUS OSPITA IL REAL MADRID

Si torna in campo per la Champions League con due partite davvero di altissimo livello. Se appare scontato l'esito di Siviglia Bayern Monaco l'attenzione del calcio italiano sarà tutta sull'Allianz Stadium dove si giocherà Juventus Real Madrid. I bianconeri hanno recuperato Alex Sandro, Mario Mandzukic e Juan Cuadrado che dovrebbero partire tutti e tre dalla panchina. Non ci saranno Miralem Pjanic e Medhi Benatia squalificati, Federico Bernardeschi che sta rientrando da un infortunio e Benedikt Howedes che invece è fuori dalla lista della Champions. I bianconeri affrontano un avversario fortissimo, alla ricerca di una vittoria che potrebbe vendicare la sconfitta in finale a Cardiff del giugno scorso. L'andata dei quarti di finale si completa domani con le gare Barcellona Roma e Liverpool Manchester City.

