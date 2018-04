ANGELIQUE SIX, 13ENNE STUPRATA E STRANGOLATA/ Francia, vicino confessa, decisiva la testimonianza di un minore

Angelique Six, 13enne stuprata e strangolata. Shock in Francia, vicino confessa: “L'ho portata a casa per violentarla”. Le ultime notizie: era stato già condannato per abuso

30 aprile 2018 - agg. 30 aprile 2018, 20.43 Silvana Palazzo

Aveva solo 13 anni Angelique Six, la bambina rapita, violentata e uccisa da un uomo che la scorsa notte ha fatto ritrovare il suo corpo sepolto fra i rovi nella foresta di Quesnoy-sur-Deule. A mettere gli inquirenti sulle tracce della ragazzina, che era scomparsa senza lasciare alcuna traccia mercoledì scorso, è stato un bambino di sei anni, che nei giorni scorsi ha raccontato alla polizia di aver visto Angelique andare via con un uomo misterioso dal parco del paese. La testimonianza del bambino, che ha ammesso che la piccola seguiva il suo rapitore spontaneamente, ha dato nuovo impulso alle indagini, dal momento che la polizia ha intuito che la bambina quasi certamente conosceva la persona con la quale si era allontanata. Dai nuovi indizi alla cattura il passo è stato breve: gli inquirenti sono infatti riusciti a intrecciare tutti i dati in loro possesso fino a risalire alla presenza di un uomo noto alla piccola Angelique, con precedenti per violenza sessuale. (Agg. di Fabiola Iuliano)

UN VICINO CONFESSA: "L'HO PORTATA A CASA PER VIOLENTARLA"

La storia di Angelique Six, una bambina di 13 anni, scuote la Francia. È stata stuprata e uccisa da un uomo che era stato già condannato in passato per violenze sessuali su minori. Sembrava aver recuperato, si era formato anche una famiglia, poi l'orrendo crimine. La piccola era scomparsa mercoledì scorso da casa sua a due passi dalla casa dove viveva con i genitori, a Wambrechies, vicino a Lille. Lui, David R., 45 anni, ha subito confessato. È stato arrestato poche ore dopo il ritrovamento del cadavere della vittima, sabato sera, in una foresta. La ricerca a tappeto della polizia si è conclusa con la confessione del killer che ha ammesso di aver preso la bambina e di averla portata a casa nel tentativo di abusarne sessualmente. L'uomo conosceva Angelique, era suo vicino: per questo è stato facile per lui avvicinarla e convincerla a seguirlo. L'uomo era noto alle forze dell'ordine per una vicenda del 1994, quando fu accusato di stupro e violenza sessuale nei confronti di un'altra tredicenne.

Libero dopo sei anni, il 45enne, che è autista di un autobus e padre di famiglia, è stato arrestato. Nella confessione ha dichiarato di aver «faticato» per uccidere la bambina e di averla successivamente nascosto il corpo sotto dei rami nella foresta di Quesnoy-sur-Deûle, luogo dove poi è stata ritrovata. Grazie all'archivio creato nel 2004, che raccoglie il Dna di tutti i delinquenti sessuali pericolosi, l'uomo è stato rintracciato. I particolari agghiaccianti del delitto sono stati resi noti oggi dal procuratore di Lille, Thierry Pocquet. L'omicida lavorava alla Transpole, azienda dei trasporti della regione di Lille. Ha moglie e due figli, di cui uno coetaneo di Angelique. Era stimato dai vicini e conosciuto nella scuola del quartiere. Agli inquirenti ha raccontato di essersi «sentito solo e giù» per l'assenza della famiglia, che si trovava in vacanza. Quindi è andato in un sex shop di Lille per comprare del Viagra, ha assunto un paio di pillole, poi a casa si è bevuto delle birre. Al risveglio, ha raccontato, «non mi sentivo bene e sono uscito a prendere aria». Lì ha incrociato Angelique. «Mi è venuta voglia, era più forte di me». Quindi con una scusa l'ha attirata a casa, le ha offerto da bere e le ha posto domande intime. La vittima ha provato a fuggire ma inutilmente. Quindi l'ha violentata e uccisa strangolandola con i pantaloni. Non ci sono ancora conferme e riscontri sui dettagli, ma il medico legale ha spiegato che Angelique è morta per «asfissia traumatica».

