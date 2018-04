FEMMINISTE IMBRATTANO STATUA DI INDRO MONTANELLI A MILANO / La scritta choc: "Stupratore di bambine"

Un gruppo femminista, di ispirazione Lgbt, ha imbrattato a Milano la statua di Indro Montanelli. "Stupratore di bambine" , la frase choc dalle 'Indecorose'.

30 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Statua Indro Montanelli - Milano

La statua di Indro Montanelli, presente nei giardini di Porta Venezia a Milano, è stata imbrattata dal collettivo femminista delle "Indecorose", che ne hanno anche giustificato le motivazioni. Le attiviste di ispirazione Lgbt hanno aggiunto sotto il nome del giornalista la scritta 'stupratore di bambine' riferendosi ad un fatto accaduto durante la presenza dell'intellettuale in Africa durante l'occupazione della Seconda Guerra Mondiale. Secondo questo gruppo, Montanelli avrebbe stuprato una bambina di 12 anni e successivamente non ne avrebbe neppure fatto mistero: "Montanelli è stato un fascista. In Eritrea ha comprato e stuprato una ragazzina di 12 anni in nome della superiorità della razza bianca attraverso il madamato. Negli anni a seguire si è affermato come giornalista conservatore, razzista e omofobo e non ha mai rinnegato le violenze su quella ragazzina. Una figura come la sua non merita una statua e un parco milanese dedicato al suo nome".

LA RISPOSTA DELL'EX VICESINDACO DI MILANO

Le attiviste di Lgtb non si sono limitate ad imbrattare la statua di Indro Montanelli a Milano, ma hanno anche rinominato il parco, intitolato proprio al fondatore de Il Giornale, chiamandolo "Giardini per le vittime del colonialismo di ieri e di oggi". Tale azione è stata commentata da Riccardo De Corato, ex vicesindaco di Milano e assessore alla Sicurezza nella Regione Lombardia, che ha auspicato un'immediata risposta da parte del Comune. "Vergognoso, indecente, intollerabile" , ha esordito il politico, "Non sappiamo che parole usare dopo aver saputo del blitz con cui il sedicente gruppo delle Indecorose, a quanto pare persone di ispirazione Lgbt che afferma di credere nelle lotte degli sfruttati, degli emarginati, degli esclusi di questo mondo, ha deturpato i giardini intitolati a Indro Montanelli che definiscono un fascista, un revisionista, un conservatore e un colonialista". De Corato ha chiesto che la Giunta Sala, prenda posizione e difenda l'importante giornalista del secolo scorso: " Per chi si è macchiato di una colpa così grave, ossia deturpare un giardino dedicato alla memoria del più grande giornalista italiano del Novecento, passato dal Corriere alla fondazione de Il Giornale nel 1974, non può esserci la benché minima attenuante".

© Riproduzione Riservata.