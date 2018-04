TRENO DERAGLIATO IN MANOVRA, STAZIONE GENOVA BRIGNOLE/ Video ultime notizie: macchinista colto da malore?

Genova Brignole, deraglia treno in manovra e si schianta contro binario tronco: a bordo solo il macchinista, nessun ferito. Trenitalia indaga sull'accaduto.

30 aprile 2018 - agg. 30 aprile 2018, 12.46 Emanuela Longo

Genova Brignole, deraglia treno in manovra (Twitter)

Sono in corso le indagini di Trenitalia per cercare di fare luce sul treno deragliato oggi nei pressi della stazione Genova Brignole, intorno alle 8:30 del mattino. Il convoglio in manovra si è schiantato su un binario tronco, fortunatamente senza alcun ferito se non lo stesso macchinista, unica persona a bordo, e che è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. Al momento si cerca di far luce sull'accaduto e, come spiega Repubblica.it, sono diverse le ipotesi al vaglio. Non è del tutto escluso che il macchinista, unica persona a bordo, possa essere stato colto da un malore proprio durante le operazioni di manovra. Al tempo stesso non si esclude neppure un guasto di natura tecnica riguardante il sistema di controllo della marcia del treno. Subito dopo l'incidente sul posto sono giunti oltre ai soccorritori del 118 anche i vigili del fuoco di Genova Est. Come spiega Blogosfere, il treno coinvolto nell'incidente sarebbe dovuto partire dalla stazione di Brignole alle 8.45 in direzione Busalla, ma la circolazione è stata brevemente interrotta. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

INCIDENTE A GENOVA

Incidente ferroviario, questa mattina 30 aprile, nella stazione di Genova Brignole dove un treno vuoto si è andato a schiantare contro un binario tronco, fortunatamente senza alcun ferito. Stando alle prime notizie che trapelano in questi minuti, pare che anche il conducente del treno, l’unico a bordo al momento dell’incidente, sia illeso, sebbene sia stato comunque soccorso e portato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Stando alle notizie che trapelano da Il Secolo XIX, pare che il treno coinvolto nell'incidente sarebbe dovuto essere il regionale per Busalla delle 8:45, in quel momento in manovra nello scalo di Terralba. Deragliando si sarebbe però schiantato sul binario tronco. Appaiono ancora ignoti i motivi e le dinamiche che avrebbero portato all'incidente e non è escluso che alla base di quanto accaduto possa esserci un guasto al sistema di controllo marcia treni (SCMT). Tutti gli accertamenti del caso sono ora affidati a Trenitalia.

GENOVA BRIGNOLE: PRIME RICOSTRUZIONI

Secondo quanto continua ad emergere in questi minuti, pare che l'incidente ferroviario, fortunatamente senza feriti, sia avvenuto intorno alle ore 8:00 di questa mattina. GenovaPost riporta che lo scalo ferroviario interessato sarebbe Genova Terralba: è qui che il treno vuoto in manovra si sarebbe fermato oltre il limite stabilito andando a schiantarsi contro il paraurti di un binario tronco. A bordo del convoglio interessato c'era solo il macchinista. Non ci sarebbe stata alcuna importante ripercussione sulla circolazione ferroviaria, sebbene secondo il Secolo XIX sarebbe invece stato cancellato il treno pendolari per Ventimiglia. Secondo quanto reso noto da Trenitalia, spiega l'Ansa, il macchinista avrebbe sbattuto contro il muretto alla fine del binario ed il locomotore si sarebbe prima sollevato, poi messo per obliquo. L'uomo, al momento dell'arrivo dei soccorsi è apparso lucido ed è stato trasferito in ospedale per gli accertamenti. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO

© Riproduzione Riservata.