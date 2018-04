Genova, ubriaco investito dalla metro/ Convoglio lo travolge ma lui si lamenta che non lo lasciano dormire

Un convoglio della metropolitana genovese travolge un ubriaco alla stazione di Brignole ma gli passa sopra senza colpirlo: è successo ieri sera, travolto ma miracolosamente illeso

30 aprile 2018

Un uomo in evidente stato di ubriachezza ha rischiato di finire sotto un vagone della metropolitana di Genova alla stazione di Brignole. E' successo ieri sera: di origini romene, 50 anni di età, è stato visto barcollare sulla banchina della metro procedendo in modo instabile fino a finire sul bordo proprio quando stava arrivando un nuovo convoglio. A quel punto è caduto andando a sbattere contro i vagoni, immediatamente soccorso è stato trasportato all'ospedale San Martino in codice rosso, ma le sue condizioni non sono gravi. Queste le notizie diffuse via agenzia, ma la realtà è molto meno impressionante e quasi divertente. Varie testimonianze e riprese delle telecamere di servizio lo mostrano camminare sui binari in direzione Brin, sedersi sempre sui binari a dormire ma sempre con una bottiglia di birra in mano.

TRAVOLTO MA ILLESO

Il conducente di un convoglio direzione centro lo ha visto steso sui binari e ha cercato di frenare ma non ha potuto evitare l'impatto. I primi soccorritori pensavano di raccoglierlo cadavere, invece l'uomo era cosciente e anzi si lamentava che non lo lasciavano dormire. A trarlo fuori da sotto il vagone un dipendente di Sicuritalia: nessuna ferita grave e incredibilmente anche la bottiglia di birra era intatta. L’ubriaco è stato trasportato comunque al pronto soccorso in codice rosso per verificare le sue reali condizioni e per accertare che non abbia riportato traumi cerebrali o polmonari o altre complicazioni che potrebbero comunque avere gravi ripercussioni. A salvarlo il fatto che il convoglio che lo ha investito fosse di ultima generazione, più alto dei vecchi convogli che altrimenti lo avrebbero fatto a brandelli. In sostanza il treno è passato sopra di lui senza travolgerlo.

