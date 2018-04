Ischia, ambulanza bloccata da transenna: turista muore in hotel/ Ultime notizie: polemiche sui soccorsi

Ischia, ambulanza bloccata da transenna: turista muore in hotel dopo malore. Scattano le polemiche sulle presunte responsabilità dei soccorsi, giunti 20 minuti dopo.

30 aprile 2018 Emanuela Longo

Ischia, ambulanza bloccata da transenna: turista muore

Tragedia ieri sera a Sant'Angelo di Ischia dove una turista è morta mentre attendeva l'arrivo dell'ambulanza rimasta bloccata dalla transenna che delimita l'area pedonale. Sul caso è ovviamente già esplosa la polemica in merito alle presunte responsabilità dei soccorsi. Come spiega NapoliToday nel darne oggi notizia, ad essere colta da un malore mentre si trovava in un noto hotel della zona sarebbe stata una turista tedesca. L'allarme sarebbe stato lanciato intorno alle 21 di domenica sera, ma l'ambulanza sarebbe intervenuta solo 20 minuti dopo. Sebbene il personale del 118 fosse stato prontamente allertato dal personale della struttura alberghiera, ha dovuto attendere diversi minuti in assenza della chiave per poter aprire il lucchetto della transenna. Il paletto sarebbe stato rimosso solo alle 21:55 ma per la donna, ormai, non c'era più nulla da fare. Ora sono in corso le indagini per fare luce sull'episodio, ma come riporta TgCom24, ad intervenire è stato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione sanità, il quale si è scagliato contro il personale dell'ambulanza definendo "assurdo" il fatto che non fosse in possesso delle chiavi per accedere all'isola pedonale di Sant'Angelo. "E' un fatto gravissimo e bisogna accertare tutte le responsabilità", ha quindi fatto sapere.

INDAGINE IN CORSO: POLEMICHE SU RESPONSABILITÀ SOCCORSI

Il consigliere Borrelli, intervenuto in merito al caso della turista morta in albergo a Ischia, in attesa dell'arrivo dei soccorsi, a loro volta bloccati dalla transenna, ha spiegato che occorrerà ora capire "se il malore che ha colpito il turista era di quelli che non avrebbe comunque lasciato scampo perché, se così non fosse, i responsabili vanno indagati per omicidio colposo". A lasciare perplessi, a sua detta, sarebbe già la presenza stessa di un catenaccio con il quale viene chiusa la transenna che delimita l'area pedonale, "ma che poi un'ambulanza non riesca a passare, né a trovare la chiave del lucchetto in tempi brevissimi lascia davvero senza parole", ha aggiunto. Ora sulla vicenda è stata chiesta la massima chiarezza e soprattutto, sarà compito degli inquirenti appurare perché quella strada pubblica fosse chiusa e perché le chiavi siano affidate ad alcune persone del posto, come rivela Il Mattino e soprattutto se senza quell'attesa di oltre 20 minuti la turista straniera si sarebbe potuta salvare.

