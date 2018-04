Meteo primo maggio/ In arrivo maltempo, previsioni: rischio pioggia in gran parte dell'Italia

Meteo primo maggio, in arrivo maltemo: rischio pioggia in gran parte dell'Italia. Il concerto del primo maggio a Roma sotto l'acqua? Colpito soprattutto il centro nord e la Sardegna.

30 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Meteo primo maggio - La Presse

Non solo maltempo per la giornata di oggi, 1° maggio 2018, visto che vedremo anche il sole essere protagonista. Il bel tempo colpirà il meridione dove sarà possibile passare una bella giornata al mare. Le temperature date in rialzo aprono questo mese di maggio con una bella anticipazione verso l'estate. Nubi sparse sulla Sicilia orientale che non dovrebbero comunque portare a delle precipitazioni. Le correnti tireranno da nord verso sud sull'Adriatico, mentre dal sud verso al nord sul Tirreno. Le temperature sono comunque in rialzo in tutta Italia con le minime che saranno attorno ai dieci gradi centigradi ad Aosta e le massime invece saliranno addirittura sui ventisette a Bari dove si vivrà una giornata praticamente estiva. Nonostante questo in alcune regioni del nostro paese l'estate sembra ancora molto lontana anche se tra un mese e mezzo sarà il momento davvero di tornare al mare tutti i fine settimana.

IN ARRIVO IL MALTEMPO

Il meteo del primo maggio è abbastanza preoccupante e ci parla del ritorno della pioggia. Le previsioni del tempo sono impietose e chi si voleva godere una giornata di mare, potrebbe doversi accontentare di rimanere a casa in famiglia. Le precipitazioni inizieranno dalla mattina dove saranno importanti soprattutto su Lazio, Toscana e Umbria. Le precipitazioni saranno ancora più importanti nel pomeriggio quando questa situazione andrà a colpire tutto il centro nord con particolare interessamento della costa tirrenica andando a insistere dal Lazio fino alla Liguria con forti temporali soprattutto sul Piemonte. Attenzione però perché le precipitazioni saranno presenti anche sul versante adriatico nel pomeriggio, dove andranno a colpire soprattutto Abruzzo e Marche. Per quanto riguarda invece il sud l'unica regione che sarà interessata dal maltempo sarà la Sardegna dove vedremo per tutta la giornata precipitazioni anche piuttosto intense.

