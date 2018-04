Monterotondo, lite per le bollette: ucciso a coltellate dal patrigno/ Ultime notizie: 80enne arrestato

Monterotondo, lite per le bollette tra un 56enne ed il patrigno: 80enne lo accoltella a morte, arrestato nella notte. Alla base del delitto motivi economici.

30 aprile 2018 Emanuela Longo

Monterotondo, lite per le bollette: ucciso dal patrigno (LaPresse)

Domenica di sangue, quella che si è appena chiusa a Monterotondo, in provincia di Roma, dove una lite familiare per futili motivi si è trasformata in tragedia nella serata di ieri. Tutto è avvenuto per via di una discussione tra un uomo di 56 anni ed il patrigno di 80 anni, compagno della madre deceduta qualche tempo fa. Alla base della lite pare ci sia stata una bolletta non pagata. Per tale ragione, come riporta Corriere.it, la discussione sarebbe sfociata in modo violento e l'uomo più giovane avrebbe colpito l'anziano con due testate al volto. E' stato quest'ultimo però ad intervenire, uccidendo a coltellate il figlio della compagna sul pianerottolo della sua abitazione. La vittima è Giuliano Lacopo, mentre l'80enne, Antonio Russo, è stato arrestato nella notte dai Carabinieri di Monterotondo dopo averlo rintracciato a Palombara Sabina, in casa di un amico dove aveva trovato rifugio e dopo l'iniziale fuga. A dare l'allarme sarebbe stato un coinquilino della stessa vittima, morta sul colpo. L'anziano patrigno dovrà ora rispondere della grave accusa di omicidio.

LA RICOSTRUZIONE DEL DELITTO

Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, Antonio Russo, l'uomo di 80 anni, nella serata di ieri si era recato in casa di Giuliano Lacopo, figlio della compagna morta tempo fa e dopo il 56enne conviveva con un'altra persona. L'intento era quello di giungere ad un chiarimento definitivo dopo vari dissidi tra i due che pare andassero avanti da tempo e tutti legati a motivi economici, nello specifico al mancato pagamento di alcune bollette. La discussione però sarebbe andata ben oltre, degenerando e venendo entrambi alle mani. Pare però che l'80enne, compagno della madre e dalla quale aveva avuto anche un altro figlio, si fosse recato da Lacopo già armato di coltello con il quale si sarebbe scagliato sul 56enne dopo essere stato colpito al volto. Dopo aver sferrato i fendenti, uccidendolo sul colpo, sarebbe quindi scappato, prima di essere individuato ed arrestato. Per il 56enne sarebbero stati vani i tentativi di rianimarlo messi in atto dai soccorritori giunti sul posto. L'arma del delitto non sarebbe ancora stata trovata e le indagini sono attualmente in corso al fine di fare chiarezza sull'accaduto.

