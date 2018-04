Simone La Torre, alpinista italiano morto in Nepal/ Ultime notizie: tragedia su una delle vette dell'Himalaya

Simone La Torre, alpinista italiano morto in Nepal: tragedia su una delle vette dell'Himalaya. Le ultime notizie: stava scalando il Dhaulagiri. Messaggi di dolore sui social

30 aprile 2018 Silvana Palazzo

Simone La Torre, alpinista italiano morto in Nepal

L'alpinista italiano Simone La Terra è morto in Nepal mentre scalava il Dhaulagiri, una delle vette dell'Himalaya. La montagna che tanto amava lo ha ucciso. A rivelarlo Himalayan Times. L'alpinista era scomparso da domenica mattina. Il corpo è stato recuperato senza vita da una squadra di soccorritori a 6.100 metri di quota, mentre - scrive il giornale nepalese - la tenda è stata trovata spazzata via dal vento. Il cadavere è stato inviato a Kathamandu per l'autopsia. La Torre era originario di Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano. L'alpinista faceva parte di una spedizione di 15 membri che stava provando a raggiungere la cima a 8.617 metri. Del resto da aprile a maggio centinaia di scalatori provano a scalare l'Everest e altre vette himalayane. «Lo scalatore è scomparso venerdì dopo che un forte vento ha spazzato via la sua tenda», ha spiegato l'organizzatrice della spedizione Damber Parajuli di Prestige Adventure.

SIMONE LA TORRE, ALPINISTA ITALIANO MORTO IN NEPAL

Simone La Torre era un appassionato di montagne ed esperto scalatore. Sul suo blog l'alpinista aveva raccolto le storie delle sue scalate in giro per il mondo. Da Islamabad a Skardu, passando per Askole. Conosceva bene la montagna e i suoi rischi, infatti in alcune spedizioni raccontava di campi base difficili e di viaggi a cui aveva rinunciato proprio per le condizioni avverse. «Non bisogna ignorare i segnali che ci sono dentro e intorno a noi. Le montagne restano, le troverò qui alla prossima occasione», scriveva La Torre. E proprio quelle montagne lo hanno tradito. Sui social tanti messaggi di dolore per la sua morte: «Non ci posso credere - scrive un amico - avremmo dovuto scalare di nuovo insieme in Pakistan questa estate. Ci saremmo incontrati, sorriso, abbracciati e stappato una birra, e poi avremmo iniziato a parlare di montagne e delle tue avventure appena passate sul Dhaulagiri. Mi mancherai pazzo sbruffone imprevedibile amico mio».

© Riproduzione Riservata.