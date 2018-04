Superenalotto/ Estrazione di oggi 30 aprile: i numeri vincenti! Video (conc. 52/2018)

Estrazione del Superenalotto di oggi 30 aprile, concorso n.52/2018: numeri vincenti "in anticipo" per la festa del 1 maggio. Ultime vincite, curiosità e Jackpot

Estrazione del Superenalotto

Il Jackpot del SuperEnalotto sarà ancora più ricco nell'estrazione di questa sera, dove raggiungerà la vetta di 28,4 milioni di euro. Il montepremi rappresegna il sogno proibito di tutti gli appassionati, che in realtà gradirebbero anche la vincita di una delle quote successive. L'ultimo appuntamento della Sisal ha permesso infatti ad un fortunello di centrare il 5+ con un premio da oltre 2,5 milioni di euro. Il bottino più alto, se si considera che la vincita seguente è quella del 5+1 centrata da un giocatore che ha conquistato più di 636 mila euro. Due fortunelli hanno invece indovinato il 5 ed hanno realizzato il premio di quasi 103 mila euro, mentre 6 giocatori si sono dovuti 'accontentare' del premio del 4+, che non ha superato per un soffio la soglia dei 46 mila euro. 255 i biglietti più fortunati che hanno imbroccato i 3.133 euro del 3+, mentre 459,19 euro per ciascun vincitore che con il 4 ha azzeccato il 4. Stabile rispetto al concorso precedente il premio del 3, pari a 31,33 euro e vinto da 20.135 giocatori, mentre 349.036 appassionati hanno portato a casa 5,61 a testa grazie al 2. La quota più piccola rimane ancora una volta quella dello 0+, anche se di pochi centesimi. Sono stati 54.926 i giocatori ad aggiudicarsi il premio di 5 euro, mentre 25.160 in tutto hanno centrato i 10 euro dell'1+. Molti di meno i vincitori del 2+, ovvero 3.923, a cui è stata destinata la vincita di 100 euro cadauno.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Jackpot e SuperEnalotto potrebbero cambiare questa sera il futuro di uno o più giocatori. Il nuovo concorso rimetterà in palio il montepremi e tutte le altre quote previste dal gioco, con la possibilità di premiare chi riuscirà ad essere più fortunato. Alcuni appassionati si sentono già la vittoria in tasca ed hanno già pensato a tutti gli step da seguire prima e dopo l'estrazione di questa sera. Si parla in particolare delle spese, da quelle più folli alle piccole soddisfazioni che ogni vincitore si vorrà togliere grazie al proprio bottino. Altri invece si trovano in alto mare, alla ricerca di un'iniziativa curiosa su cui puntare. Ecco perchè la nostra Rubrica ha scelto per voi un progetto presente su KickStarter e che potrebbe fare al caso vostro. Aura Band rivoluziona il mondo del fitness e dell'analisi dei bioparametri. Ogni runner e atleta, sia amatoriale che professionale, tiene infatti sotto controllo la propria performance sotto ogni punto di vista, dalla misurazione della massa grassa fino alla percentuale di muscoli presenti nel corpo, il livello di idratazione e molto altro ancora. Aura Band è il più piccolo dispositivo di controllo presente sul mercato: l'aspetto è infatti quello di un semplice braccialetto, da indossare nel corso di tutta la giornata. L'asta verrà chiusa fra sette giorni, mentre il goal finale di quasi 33 mila euro è già stato conquistato.

