Supermercati aperti 1 maggio 2018/ Roma e Milano, negozi e centri commerciali chiusi: info e orari

30 aprile 2018 Niccolò Magnani

Supermercati aperti il 1 maggio (LaPresse)

Solito problema: supermercati, negozi e centri commerciali aperti il Primo Maggio 2018? Giornata di festa e una Milano da visitare. Un'unione perfetta per tutti i cittadini che rimarranno a casa in occasione della Festa dei Lavoratori ed anche per chi invece approfitterà dell'evento per raggiungere il capoluogo lombardo e le sue province. Una giornata in campagna oppure una full immersion di negozi in compagnia degli amanti dello shopping. Oppure un dolce far niente al fianco di amci e affetti di ogni tipo: le giornate di sole aiutano e invitano di certo a rimanere fuori casa il più possibile. Gli appassionati di pranzi e cene saranno invece già all'opera per preparare le leccornie che vorranno condividere con gli ospiti. Ogni scusa è buona per gli amanti del barbecue per rimettere in moto griglie e carbonella, in previsione di una bella grigliata di carne, pesce o verdure. In occasioni del genere l'entusiasmo del momento potrebbe tuttavia far perdere di vista alcuni ingredienti essenziali per la nostra tavolata, dalle salse e condimenti di vario tipo fino a piatti e posate usa e getta. Primo Maggio 2018 sì, ma non senza sapere quale supermercato, negozio o centro commerciale rimarrà aperto a Milano e provincia nella giornata di oggi. La capitale della moda ha già pensato alle aperture straordinarie di tanti punti vendita, vediamo di seguito alcuni esempi: Unes di via Lazzaro Spallanzani (8.00-24.00); Carrefour Express Realdì di via Fiamma 31 (8.00-21.00); Esselunga Spa di via Dei Missaglia 61/A (8.00-21.00); Coop di via Arona 15 (8.30-21.00); Pam di viale Olona 1 (8.00-21.00); Carrefour Market di via Monti 55 (7.00-23.00); Naturasì di viale Umbria 3 (9.30-19.30); Simplymarket City di Corso Monforte 18 (8.00-20.00).

Questi sono solo alcuni esempi: puoi consultare qui l'elenco completo dei punti vendita di Milano e provincia aperti per la Festa del 1 maggio 2018.

SUPERMERCATI APERTI 1 MAGGIO 2018: LA SITUAZIONE A ROMA

Tanti italiani sono in attesa del Primo Maggio 2018, la Festa dei lavoratori, e non solo per rendere omaggio al primo articolo della nostra Costituzione. L'evento ha una tradizione che risale alla fine dell'Ottocento, quando una manifestazione a Parigi riuscì a trasformare il Primo Maggio in una pietra miliare nella vita dei lavoratori, riducendo ad otto ore il turno degli operai. In una giornata come questa si festeggiano quindi i diritti di tutte le persone dipendenti e con azienda autonoma, un diritto dell'umanità. Ed è normale che Roma e provincia vedano le proprie strade animarsi di turisti e cittadini, alla ricerca di svaghi di vario tipo per poter trascorrere in totale relax questo martedì di festa. In controcorrente rispetto alle aspettative, quest'anno molti centri commerciali, punti vendita e negozi rimarranno aperti per permettere ai visitatori di poter dare uno sguardo alle vetrine e magari di poter già pensare alla moda mare che impegnerà l'estate imminente. Con le belle giornate di sole è impossibile non pensare agli acquisti, fra costumi, teli da bagno ed altri accessori da spiaggia. Ecco perchè sapere quale punto vendita potremo visitare il Primo Maggio 2018. Si tratta di un giorno di festa, ma catene come il Carrefour e l'Auchan hanno deciso di prevedere delle aperture straordinarie. Vediamo di seguito alcuni esempi: Todis di via San Tommaso D'Aquino 114 (8.00-20.30); Conad di via Sabina 19 (8.00-20.00); Centro Commerciale Torresina (9.00-20.00); Carrefour di via Niccodemi 99 (07-24.00); Carrefour Market di Piazzale degli Eroi 13 (00.00-24.00); Coop di via Nazionale 213 (8.00-21.00). È possibile consultare qui l'elenco completo dei punti vendita di Roma e provincia aperti per la Festa del 1 maggio 2018.

