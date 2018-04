Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: il Pd Calenda contro M5S, i risultati elezioni in Friuli (30 aprile 2018)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Merkel-May-Macron stop all'America. Torna a parlare il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda su accordo Pd e M5S. (30 aprile 2018).

30 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Ultime Notizie, Calenda - La Presse

Durissime le parole del ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, che commentando la possibilità di un eventuale accordo tra Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico, sottolinea come la sua compagine deve evitare l'errore di diventare la ruota di scorta della formazione grllina. Per Calenda più che un esecutivo presieduto da Luigi Di Maio sarebbe meglio un governo istituzionale, governo che approvi una nuova legge elettorale e che porti il nostro paese a prossime elezioni. Lo stesso concetto di Calenda è richiamato da Matteo Renzi, con entrambi gli esponenti politici che sono intenzionati a dare battaglia nella prossima riunione della direzione nazionale. Nella chiacchierata con i giornalisti Calenda afferma che l'intenzione di Di Maio è andare al governo a tutti i costi, per poi permettere a Grillo e Casaleggio di scrivere l'agenda politica.

URNE APERTE IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Una consultazione elettorale locale ma che negli ultimi giorni ha assunto una valenza importantissima. Queste sono le elezioni regionali in Friuli, elezioni che chiameranno alle urne circa un milione di nostri concittadini. Le urne aperte stamani hanno visto un'affluenza nella media, con il dato reso noto che si assesta a poco meno del 18% alle 12.00. Le urne che saranno aperte fino alle 23.00 serviranno a scegliere il governatore regionale e il consiglio regionale, i risultati saranno resi noti domani, stante che lo spoglio inizierà alle otto di domattina.

MERKEL-MAY-MACRON STOP ALL'AMERICA

L'Europa risponde in maniera compatta alla richiesta di dazi commerciali degli Stati Uniti D'America e lo fa grazie ad un accordo telefonico tra i leader di Inghilterra, Germania e Francia. In una conversazione telefonica i tre si sono accordati sulla necessità di rispondere alla presunta guerra commerciale, richiesta da Trump, sottolineando che difenderanno gli interessi commerciali dei propri paesi. Gli USA hanno introdotto dazi del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio fin dallo scorso marzo, differendo l'introduzione per l'Europa al primo di maggio. Accordo anche sulla politica estera, con i tre politici che appoggiano l'accordo sul nucleare iraniano.

SERIE A, IL NAPOLI DICE ADDIO ALLO SCUDETTO?

Dopo la contestata vittoria di ieri della Juventus sull'Inter oggi si sono tenute le partite del quartultimo turno del massimo campionato. Tra le sfide del primo pomeriggio ottima vittoria del Milan corsara in casa del Bologna, buone anche le affermazioni di Atalanta e Sampdoria, pirotecnica invece la sfida tra Benevento e Udinese terminata con 3 goal per parte. Nel posticipo del pomeriggio invece un Napoli per ottanta minuti in dieci ha perso in casa della Fiorentina, adesso gli uomini di Maurizio Sarri sono a - 4, a 3 giornate dal termine del campionato. Non solo lotta per lo Scudetto, perché si infiamma quella verso la Champions e l'Europa League. In serata la vittoria della Lazio contro il Torino, grazie a un gol di Sergej Milinkovic-Savic proietta verso la prima le romane a discapito dell'Inter. Belle in quest'ottica anche le vittorie di Atalanta e Milan che superano rispettivamente 3-1 il Genoa all'Atleti Azzurri d'Italia e 2-1 il Bologna al Dall'Ara. Passo verso la salvezza di Crotone e Spal, che invece hanno superato Sassuolo e Verona. Concludono la giornata Benevento-Udinese 3-3 e Verona-Spal 1-3.

FORMULA 1, VINCE HAMILTON

In Formula 1 vittoria di Lewis Hamilton, il pilota inglese nel Gran Premio in Azerbaijan ha approfittato della foratura del compagno di squadra Vlatteri Bottas avvenuta nei giri finali. Solo quarto Sebastian Vettel, il ferrarista ha pagato lo scotto dell'entrata in pista della safety car chiamata dalla direzione corse dopo un paradossale incidente tra le due Red Bull. Il podio viene completato dall'altra Ferrari di Kimi Raikkonen e da Perez della Force India. Un sorriso a metà per la Ferrari che non riesce a gioire del tutto, ma che si può sollevare grazie alla buona prestazione da parte del finlandese. La stagione è ancora lunga, ma la Mercedes ha dato un bel segnale dopo un inizio di stagione non facilissimo.

© Riproduzione Riservata.