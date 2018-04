BERGAMO, SPARATORIA CON 2 MORTI IN SALA SLOT/ Caravaggio, ultime notizie: una delle vittime ex detenuto al 41

Bergamo, rapina con due morti in una sala slot di Caravaggio: ultime notizie, killer in fuga. Ipotesi delitto passionale, un uomo e una donna uccisi: tutti gli aggiornamenti

04 aprile 2018 - agg. 04 aprile 2018, 21.27 Niccolò Magnani

Sparatoria a Bergamo (LaPresse)

Iniziano a trapelare notizie relativamente all'identità delle vittime nella sparatoria avvenuta nella sala slot di Caravaggio, nel bergamasco. Una delle due persone uccise all'interno della sala, denominata "Slot Golden Cherry", è Carlo Novembrini, un ex detenuto speciale che ha scontato anni di prigionia al 41-bis e sarebbe stato legato al clan criminale Madonia. La sparatoria è avvenuta alle ore 18.16 e l'altra vittima è una donna, Maria Rosa Fortini. Prende sempre più quota l'ipotesi del delitto passionale, visto che i ipotizza che a sparare sia stato il compagno della Fortini, la quale aveva probabilmente una relazione con Novembrini. Una ricostruzione che passerà comunque al vaglio degli inquirenti per capire l'esatta dinamica della sanguinosa sparatoria. (agg. di Fabio Belli)

DUE LE VITTIME

Sono morte altre due persone, questa volta nel Bergamasco, in queste giornata nerissima per la cronaca dalla Lombardia: dopo l’uccisione di due imprenditori nel Bresciano, ora ad essere coinvolta è la zona in provincia di Bergamo, precisamente a Caravaggio lungo l’ex Statale Padana Superiore. Durante forse una rapina ad una sala giochi, la Slot Gold Cherry, due persone sono rimaste uccise nello scontro a fuoco avvenuto pare ancora all’interno della struttura in via Treviglio. È avvenuto tutto attorno alle 18 di questa tarda serata, con uno o due malviventi (le informazioni sono ancora confuse, ndr) entrati in azione all’interno della sala slot per rapinare l’intero incasso. Deve essere poi successo qualcosa, una reazione degli operatori o un’improvvisa follia dei due malviventi: sta di fatto che i rapinatori hanno tirato fuori le pistole e hanno sparato a sangue freddo, colpendo e ferendo in maniera gravissima due persone all’interno della sala giochi. Pochi minuti dopo l’arrivo dei Soccorsi, le due vittime sono purtroppo morte senza alcuna speranza di poterli salvare.

IL KILLER IN FUGA

Ora i due killer sono in fuga, in una dinamica molto simile a quanto avvenuto nel territorio non distante del Bresciano: in quel caso Cosimo Balsamo era entrato in azione per una vendetta personale contro alcuni imprenditori che risultavano implicati con lui in un vecchio processo, mentre questa volta il movente all’origine della sparatoria potrebbe essere “semplicemente” una rapina. Secondo però quando riportato da Repubblica Milano, la spiegazione dell’ennesima tragedia di giornata sarebbe da ricercare non tanto in una rapina ma in un delitto doppio addirittura a sfondo passionale. Sono infatti morti un uomo e una donna all’interno della sala slot e il malvivente in fuga sarebbe uno solo: il killer avrebbe infatti, secondo quanto riferito dai media, colpito la moglie e l’amante nella sala giochi prima di fuggire a bordo della sua Clio. Ricerche in tutta la zona con la Polizia e i carabinieri hanno istituito posti di blocco: sul posto del duplice delitto è arrivato anche il sindaco di Caravaggio, Claudio Bolandrini.

