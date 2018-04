Brescia, killer spara agli operai in capannone: “mi hai rovinato”/ Ultime notizie, un morto alla Sga di Flero

Brescia, un uomo entra in un capannone e spara agli operai: "mi hai rovinato", ha urlato prima di uccidere un uomo e ferito un collega. Ultime notizie, omicidio alla Sga Flero: uomo in fuga

04 aprile 2018 Niccolò Magnani

Brescia, killer entra in cappanone e uccide un operaio (LaPresse)

Una mezza strage quella avvenuta pochi istanti fa nella provincia di Brescia, precisamente alla azienda Sga di Flero; un uomo, secondo le primissime informazioni raccolte dagli inquirenti, è entrato nel capannone in pieno orario di lavoro e dopo aver urlato «mi hai rovinato!» ha iniziato a sparare contro gli operai e lavoratori presenti nella ditta che opera nel commercio di veicoli industriali. Secondo i carabinieri, il killer è entrato nella sede dell’azienda senza essere fermato prima e questo potrebbe voler dire che era conosciuto o che peggio lavorava lì: gli inquirenti ora dovranno capire di chi si tratti e perché abbia colpito proprio quegli operai, con evidente conoscenza di alcuni presenti sul luogo visto quanto urlato all’ingresso del capannone. Purtroppo una persona è morta dopo la scarica di spari e un altro corpo è stato ritrovato con gravi ferite e trasportato subito in ospedale nel Bresciano.

IL KILLER È IN FUGA

Intanto i militari si sono messi alla caccia del killer subito scappato via in auto dopo aver sparato all’interno della Sga di Flero: ha urlato addosso ad un operaio e gli ha sparato e non è chiaro se il secondo colpito sia avvenuto per errore o se invece il killer ce l’aveva per qualche motivo anche con lui. Quello che è certo, dalla prima ricostruzione fatta dai carabinieri, è che l’uomo è arrivato a gran velocità in auto, è sceso ed è entrato nel capannone sparando, il tutto nel giro di pochissimi minuti. Dalle immagini delle telecamere i carabinieri stanno cercando di ricostruire l'accaduto e di risalire al numero di targa, spiega Repubblica riportando la notizia della fuga ancora in corso in tutto il Bresciano. Una volta preso il numero, la caccia all’uomo sarà anche più semplice con vari posti di blocco già ordinati lungo le principali arterie e strade della zona.

