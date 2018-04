Camerun, governo: "liberati 5 ostaggi italiani"/ Rilasciati turisti europei dopo l'intervento dell'esercito

Camerun, liberati 5 ostaggi italiani sequestrati: necessario l'intervento dell'esercito per liberare il gruppo di 12 turisti, lo annuncia il ministro Issa Tchiroma Bakary

Camerun, liberati 5 ostaggi italiani sequestrati: necessario l’intervento dell’esercito per il rilascio dei dodici turisti rapiti nell’area occidentale del Paese africano. La notizia del sequestro non è stata resa pubblica fino all’annuncio del rilascio, secondo le prime indiscrezioni il rapimento è ad opera dei miliziani separatisti anglofoni. A dare l’annuncio è stato il ministro della comunicazione camerunense Issa Tchiroma Bakary che, come sottolinea la Agence France Presse, ha sottolineato che il gruppo di turisti “era stato preso in ostaggio da una banda di terroristi armati” nella zona di Nguti, nella zona sud-ovest del Camerum prima di venire liberati dai militari lunedì 2 aprile 2018 grazie ad una operazione speciale. La comitiva di turisti era composta da cinque italiani e da sette svizzeri, membri dell’organizzazione chiamata African Adventures ed erano stati sequestati a Moungo-Ndor mentre erano diretti al luogo turistico dei Laghi gemelli, riporta La Repubblica.

Nel corso dell’operazione dell’esercito sono stati rilasciati anche sei consiglieri municipali della Regione nordoccidentale affine, un’altra zona di pressioni indipendentiste. Secondo quanto rivelato dal ministro della comunicazione camerunense, l’operazione ha visto “decine di assalitori sono stati neutralizzati, grandi scorte di armi e munizioni, così come grandi quantità di droga, sono stati sequestrati”. Nutriti gruppi di insorti nella zona stanno chiedendo la secessione delle due regioni, in cui abitano una numerosa parte della popolazione anglofona del paese. Lo scorso 1 ottobre, come sottolinea La Repubblica, il movimento indipendentista del luogo aveva fatto una simbolica dichiarazione di indipendenza per l’Ambazonia, nome prescelto per il presunto nuovo Stato. Le agitazioni sono state affrontate con metodi repressivi, applicando ad esempio coprifuoco e restizioni sui viaggi.

