Condom Challenge, cos'è? Video, la nuova sfida demenziale di inalare un preservativo: cosa si rischia. Le ultime notizie su una vecchia moda tornata d'attualità

04 aprile 2018 Silvana Palazzo

Condom Challenge, cos'è?

Si chiama Condom-Snorting Challenge la nuova sfida demenziale che sta spopolando. C’è una pagina Wikipedia ad hoc secondo cui questa tendenza risalga a più di dieci anni fa, ma evidentemente è tornata di moda negli ultimi tempi. La storia sarà anche vecchia, ma comunque non ha smesso di essere pericolosa Quest’ultima follia consiste nell’inalare un preservativo dalle narici e farlo uscire dalla gola. Si prende un preservativo, lo si distende e si infila nelle narici per farlo uscire nuovamente dalla bocca. Questa sfida va documentata con video per dimostrare di essere riusciti nell’impresa. Bruce Y. Lee della Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health ha spiegato sulle pagine di Forbes che qualsiasi altra cosa inalata che non sia l’aria rischia di danneggiare il rivestimento delle cavità nasali, causare allergie, infezioni o bloccarsi nelle cavità stesse, con il rischio di soffocamento. Il preservativo potrebbe provocare conati di vomito, complicare la respirazione e bloccare il flusso d’aria a livello della trachea o più in basso nelle vie respiratorie, raggiungendo i polmoni. Quest’ultima eventualità non è esclusa neppure da Jennifer Villwock dell’University of Kansas Medical Center a Inverse.

CONDOM CHALLENGE, COS'È E COME È NATA?

Quella del Condom-Snorting Challenge non è sicuramente l’unica moda demenziale che impazza sul web, né è l’unica a tema condom. In passato sui social si accumularono le richiese di rimozione dei video, ma lo stesso per ora non è accaduto con questa nuova follia, anche se alcuni video non sono effettivamente più raggiungibili. Il Condom-Snorting Challenge risale almeno al 2007, ma nel 2013 guadagnò popolarità con la youtuber Savannah Strong che diffuse un video in cui inalava il preservativo. C’è dunque chi scommette che sia una cosa vecchia, ma apre che la notizia possa essere riemersa a causa di un corso per genitori a San Antonio (Texas) sui trend più pericolosi per gli adolescenti. Non solo alcol e droghe, ma anche sfide virali, ha ricordato Stephen Enriquez, esperto di educazione. Per Mashable potrebbe essere semplicemente riemerso qualche video di vecchie sfide, riaccendendo così il dibattito.

