David Rossi, Mps/ Video, la figlia Carolina Orlandi incontra l'escort dei festini a luci rosse (Le Iene)

David Rossi, Mps: nuovo servizio de Le Iene, video. La figlia Carolina Orlandi incontra l'escort dei festini a luci rosse, mentre Antonino Monteleone cerca una villa nel Senese

04 aprile 2018 Silvana Palazzo

David Rossi, Mps

Le Iene continua a trattare il caso relativo alla morte di David Rossi, nonostante il servizio di domenica 25 marzo sia diventato un caso giudiziario e politico. Il programma di Italia 1 continua le sue verifiche dopo aver intervistato un escort che ha raccontato di aver partecipato a festini a luci rosse nel Senese con ospiti di alto profilo, tra cui politici e magistrati di alto livello che avrebbero potuto condizionare le indagini sulla morte del capo dell’area comunicazione di Mps. La Iena Antonino Monteleone ha fatto incontrare l’escort con Carolina Orlandi, figlia acquista di David Rossi. Ma Le Iene per il servizio che verrà trasmesso nella puntata di oggi, mercoledì 5 aprile 2018, ha sentito anche la mamma di Carolina, Antonella Tognazzi, compagna di David Rossi. Per la nuova puntata è stata effettuata anche una ricerca di una delle ville dove sarebbero stati organizzati i festini, nei dintorni di Monteriggioni. Cosa hanno scoperto Le Iene?

DAVID ROSSI, MPS: LE ULTIME TAPPE

Il caso David Rossi continua a far discutere. Ieri a Le Iene è stata notificata una nuova querela dai magistrati di Siena. Già pochi giorni dopo la messa in onda dell’ultimo servizio, il materiale era stato acquisito dalla procura di Genova, che peraltro aveva inserito nel registro degli indagati l’ex sindaco senese Pierluigi Piccini e gli autori del programma di Italia 1. La procura di Genova aveva aperto due indagini, una per abuso d’ufficio e una per diffamazione. Anche il Csm però dopo l’ultimo servizio de Le Iene sta indagando sul caso. Dei presunti festini a luci rosse nel Senese e del loro possibile collegamento con la morte di David Rossi si sta occupando in particolare la prima commissione del Csm con un’indagine conoscitiva sulle vicende oggetto dell’inchiesta de Le Iene. A proposito del racconto dell’escort, il programma sul suo sito ha scritto: «Non abbiamo rivelato i nomi di un racconto comunque clamoroso, che abbiamo cercato più volte di mettere in discussione, anche con quanto vedrete in onda stasera».

