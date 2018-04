Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto oggi: i numeri vincenti! (213/2018)

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto del 4 aprile, i numeri vincenti in diretta con il concorso 213/2018. Numeri in diretta e in aggiornamento live. Le ultime notizie

04 aprile 2018 Silvana Palazzo

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto

Sono quasi 44 i milioni di euro vinti grazie a SiVinceTutto, ma è un numero destinato a salire con l'estrazione di oggi, mercoledì 4 aprile 2018. Tra poche ore andrà in scena un nuovo appuntamento con la fortuna, quindi sarà disponibile la combinazione fortunata, insieme ai premi distribuiti. Sono dodici i numeri da giocare, sei invece quelli da indovinare per trionfare. La settimana scorsa l'assalto è andato a vuoto, quindi stavolta bisognerà fare meglio. Nell'ultimo concorso del SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto, la vincita più alta realizzata è stata di quasi mille euro. Sono state dodici in questo caso le schedine fortunate. Il bottino potrebbe essere più alto oggi, ma ma patto di indovinare i numeri vincenti. L'estrazione è in programma alle 20, noi ci faremo trovare pronti per raccogliere la combinazione vincente e permettervi di verificare la vostra giocata nella speranza che risulti tra quelle vincenti.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

Bisogna essere ambiziosi per partecipare a SiVinceTutto Superenalotto, ma al tempo stesso consapevoli che si può vincere anche non indovinando tutta la combinazione fortunata. In ballo ci sono anche altre categorie: si può vincere indovinando anche 5, 4, 3 e anche 2 numeri della combinazione estratta. Queste sono le categorie che sono pronte a dividersi il montepremi in palio, distribuito peraltro in un'unica sera. Come dicevamo, nessun 6 è stato purtroppo realizzato nel concorso del 28 marzo del SiVinceTutto Superenalotto, ma sono stati centrati premi per oltre 351mila euro. Un bottino superiore rispetto a quello della settimana precedente, quando invece furono centrati premi per oltre 343mila euro. Ora possiamo far partire il conto alla rovescia, ma non prima di avervi ricordato la combinazione fortunata della scorsa settimana. I numeri di SiVinceTutto Superenalotto estratti il 28 marzo scorso sono stati: 9-29-37-54-86-90. In attesa di comunicarvi i numeri vincenti, buona fortuna!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

