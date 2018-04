Incidente stradale/ Matera, scontro frontale sulla strada statale Basentana: quattro morti (4 aprile 2018)

Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 4 aprile 2018. Matera, scontro frontale sulla strada statale Basentana: quattro morti. Castelverde: finisce fuori strada, morto 21enne

04 aprile 2018 Silvana Palazzo

Incidente stradale (Immagine di repertorio, LaPresse)

Un grave incidente stradale è avvenuto la notte scorsa sulla strada statale Basentana, nei pressi di Pisticci, in provincia di Matera. Due auto coinvolte, quattro le persone morte a causa del drammatico impatto. Le cause dell'incidente stradale sono sconosciute al momento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale che ha chiuso la strada per permettere tutte le operazioni richieste dal caso. Tre delle vittime erano di Ferrandina, una di Tricarico. Stando a quanto riportato da Repubblica, l'impatto tra le due auto sarebbe stato frontale. A perdere la vita tre 28enni e un 33enne.Il conducente di una delle auto e una donna entrambi di 28 anni e l'altro passeggero di 33, tutti di Ferrandina; la quarta vittima, che era invece alla guida dell'altra vettura, è un 28enne di Tricarico. Una vera e propria tragedia quella che si è consumata la scorsa notte in Basilicata.

CASTELVERDE, FINISCE FUORI STRADA: MORTO 21ENNE

Un incidente stradale si è rivelato mortale anche a Castelverde. Si è verificato intorno alle 5 di oggi, mercoledì 4 aprile, su via Massa di San Giuliano. Un ragazzo romano di 21 anni è morto. Non c'è stato nulla da fare purtroppo per il giovane, che ha perso il controllo della sua vettura ed è finito fuori strada. Inutili i tentativi dei soccorsi, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L'incidente stradale, come riportato da Roma Today, è avvenuto all'altezza del civico 226 di via Massa di San Giuliano, strada principale del quartiere che collega via Polense con via di Lunghezza. La dinamica dell'incidente stradale è da accertare: se ne stanno occupando gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale. Stando ai primi accertamenti non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. Sul posto anche l'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco. Per facilitare il lavoro dei soccorsi e lo svolgimento dei rilievi scientifici il tratto è stato interessato da un senso unico alternato. Inevitabili le code.

© Riproduzione Riservata.