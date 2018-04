Mauro Pianta è morto/ Il giornalista piemontese stroncato da un arresto cardiaco dopo una gastroscopia

Morto all'età di 47 anni Mauro Pianta, noto giornalista piemontese de La Stampa. Stroncato da un arresto cardiaco dopo una gastroscopia in sedazione totale

04 aprile 2018 Anna Montesano

Mauro Pianta è morto

Tragedia per il mondo del giornalismo: è morto Mauro Pianta, all'età di 47 anni. Il noto giornalista piemontese ci ha lasciati questa mattina, alle Molinette di Torino, a seguito di arresto cardiaco che gli è stato fatale. Come si legge su La Stampa, tutto è avvenuto al termine di una gastroscopia con radiofrequenza alla quale Mauro Pianta si è sottoposto presso il reparto di Medicina dell’ospedale torinese. Il giornalista è stato sedato totalmente durante un Day Hospital. L'infarto è arrivato proprio dopo la gastroscopia, appena dopo il risveglio dall'anestesia. L'infarto è stato inevitabile e purtroppo fatale. Al momento si attende l'autopsia e le sue risposte per comprendere se esiste un nesso tra l’esame di gastroscopia e l’arresto cardiaco.

CHI ERA MAURO PIANTA

Mauro Pianta lascia un grosso vuoto nel giornalismo italiano. Nato a Torino nel 1971, Pianta aveva 47 anni ed era appassionato di letteratura e storia ed aveva una moglie e due figli. Il giornalista vanta una lunga collaborazione con La Stampa, iniziata nel 2006, con reportage, servizi di attualità, cultura, economia e società. Ha lavorato anche per agenzie di comunicazione, agenzie di stampa oltre che per testate quali Il Sole 24 Ore, Il Corriere della Sera e Il Foglio. Mauro Pianta era laureato in Scienze Politiche con una tesi in Storia moderna, ed è stato redattore di Vatican Insider da giugno 2011 a gennaio 2017. "Ha partecipato alla prima, difficile fase della nostra testata online, quella dell'avvio, sempre piena di problemi, di intoppi e di imprevisti. - si legge sul sito de La Stampa -. Ha vissuto insieme a tutti noi eventi quali la rinuncia di Benedetto XVI e il conclave per l'elezione del suo successore".

