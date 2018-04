Odifreddi cacciato da Repubblica/ Fatale il post su Scalfari e l'intervista al Papa “La verità non interessa!”

04 aprile 2018 Silvana Palazzo

È costato caro al professor Piergiorgio Odifreddi l'attacco a Eugenio Scalfari e a Repubblica per la “fake news” relativa alla presunta intervista concessa dal Papa al giornalista. Dopo la smentita ufficiale del Vaticano, il quotidiano non ha dato conto del caso, ma ha fatto fuori il matematico cuneese dopo il suo lungo post, pubblicato nel blog personale ospitato sul sito di Repubblica. «Io capisco di giornalismo meno ancora che di religione, ma la mia impressione è che in fondo ai giornali della verità non importi nulla. La maggior parte delle notizie che si stampano, o che si leggono sui siti, sono ovviamente delle fake news», aveva scritto Odifreddi, secondo cui alla maggior parte dei giornalisti e dei giornali non interesserebbe la verità, bensì gli scoop. «Dire che il papa crede all'esistenza dell'Inferno è ovviamente una notizia vera, ma sbattuta in prima pagina lascerebbe indifferenti la maggior parte dei giornalisti e dei giornali. Per questo Scalfari scrive, e Repubblica pubblica, che il papa non crede all'Inferno: perché altri giornalisti e altri giornali lo rimbalzino per l'intero mondo», aveva poi aggiunto. Il direttore Mario Calabresi ha quindi deciso di concludere la collaborazione di Odifreddi, che aveva già conosciuto altri momenti difficili, come nel 2012 quando il matematico trovò il suo blog cancellato perché aveva parlato di «logica nazista» attribuendola a Israele nei confronti della Palestina.

ODIFREDDI CACCIATO DA REPUBBLICA: PARLA IL DIRETTORE

La decisione di interrompere qualsiasi collaborazione con Piergiorgio Odifreddi è stata presa dal direttore di Repubblica Mario Calabresi soprattutto per l'attacco al quotidiano, accusato di non mettere freno alle fake news di Eugenio Scalfari e di non curarsi della verità. Dopo 18 anni arriva dunque la rottura definitiva, ma forse prevedibile. Nell'ultimo post di commiato il professore, dopo una lunga serie di ringraziamenti, ha spiegato che la sua «colpa sociale» è di «aver sempre cercato di dire ciò che pensavo, anche quando sarebbe stato più comodo o più utile (e a volte, forse, anche più corretto o più giusto) tacere. Ma ciascuno di noi è fatto a modo suo, e io sono fatto così». Calabresi dal canto suo ha espresso «dispiacere» per la fine della collaborazione col matematico, specificando che la ragione non risiede nelle critiche a Scalfari «che sono lecite e fanno parte di un libero dibattito», ma «per quello che hai scritto del giornale con cui collabori da anni». Il direttore di Repubblica ha infatti spiegato che «è inaccettabile e intollerabile, non solo per me ma per tutti quelli che lavorano qui» il fatto che abbia sostenuto che al giornale non importi nulla della verità. «Facciamo il nostro lavoro con passione e con professionalità e la gratuità delle tue parole di ieri ci ha fatto male».

