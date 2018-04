RETTIFICA/ Precisazioni sull’articolo riguardante l’uomo ucciso a pugni davanti a un bar a Mentana

Rettifica in merito a quanto riportato nell’articolo ROMA, UCCISO A PUGNI DAVANTI AD UN BAR A MENTANA/ Ultime notizie: debito di droga il movente? Arrestato 30enne, pubblicato il 31 marzo

04 aprile 2018 - agg. 04 aprile 2018, 19.58 Redazione

Lapresse

Contrariamente a quanto riportato nell’articolo pubblicato su queste pagine lo scorso 31 marzo, occorre precisare come né la vittima Mauro Ruggeri, né l’aggressore Jonathan Mastrogiovanni, fossero Testimoni di Geova. Il primo, infatti, non lo era più da quattro anni, mentre il secondo non lo è mai stato. Ci scusiamo pertanto con i nostri lettori per le inesattezze riportate nell’articolo.

