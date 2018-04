Sant’Isidoro di Siviglia/ Santo del giorno, il 4 aprile si celebra il vescovo e dottore della Chiesa

Il 4 aprile si celebre Sant'Isidoro di Siviglia, teologo, scrittore e arcivescovo spagnolo. È venerato come santo dalla Chiesa cattolica che lo considera Dottore della Chiesa.

Santo del giorno: Sant'Isidoro di Siviglia

SANT'ISIDORO DA SIVIGLIA, DOTTORE DELLA CHIESA

Nato a Cartagena da una famiglia illustre e vicina alla casa regnante spagnola nell'anno 500, Isidoro nacque dopo i fratelli Leandro e Fulgenzio e prima della sorella Fiorentina. I genitori di Isidoro da subito notarono la sua grande predisposizione agli studi, e decisero di metterlo sotto la tutela dei due fratelli maggiori per farlo studiare. Isidoro imparò la lingua greca, la lingua araba, la lingua latina, e si specializzò nello studio del diritto allora vigente. La sua vocazione religiosa lo fece diventare una delle figure chiave nel combattere l'eresia ariana e nel cercare di mettere ordine all'interno della Chiesa spagnola. Dopo la morte del fratello Leandro (che fu Vescovo di Siviglia e fu dichiarato Santo dalla Chiesa di Roma), Isidoro venne chiamato a succedergli nella cattedra episcopale di Siviglia e continuare il suo lavoro di conversione dei Visigoti. Molto famose sono le opere di Isidoro, come i Commentarii sui libri storici dell'Antico Testamento e venti libri delle origini e delle etimologie. La sua dedizione alla Chiesa lo condusse a costruire vari monasteri e collegi, nei quali si dedicò all'educazione di moltissimi discepoli, fra cui spiccano i nomi di San Ildefonso e San Braulione. La vecchiaia e l'infermità non diminuirono il fervore di Isidoro e la sua dedizione a Nostro Signore. Negli ultimi giorni della sua vita si fece portare in chiesa e, coperto di ceneri e cilici, ricevette il santo viatico. Isidoro consegnò la sua anima al Signore il 4 di aprile dell'anno 639, dopo ben 36 anni di episcopato e tutta una vita dedicata a valorizzare e diffondere la parola di Cristo nel mondo.

SANTI DEl 4 APRILE

Seppur non vi siano particolari città in cui Sant'Isidoro di Siviglia venga celebrato con sagre e feste a lui dedicate, questo santo è molto conosciuto in tutta la Spagna per le sue grandi doti intellettuali, grazie alle quali è stato nominato protettore di Internet, dei programmatori e degli studenti. San Isidoro è il protettore di Siviglia, la città in cui concentrò la maggior parte delle sue attività e nella quale si trova una bellissima chiesa a lui dedicata. Il 4 aprile non è solamente dedicato alla celebrazione di San Isidoro da Siviglia. In questo giorno, infatti, si festeggiano anche altri santi e beati che hanno scritto un'importante pagina di storia della Chiesa Cattolica. Fra i Santi celebrati il 4 aprile meritano particolare considerazione: San Benedetto il Moro; San Gaetano Catanoso; San Platone abate in Bitinia.

