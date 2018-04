Sarzana, Roberta Felici uccisa a colpi di forbice/ Ultime notizie, fermato il compagno Cristi Ionut Raulet

Sarzana, Roberta Felici uccisa a colpi di forbice: la donna è stata ammazzata in casa, rintracciato e fermato il compagno Cristi Ionut Raulet, le ultime notizie

Roberta Felici (Facebook)

Sarzana, Roberta Felici uccisa a colpi di forbice: orrore in provincia di La Spezia. Tutto è accaduto nel corso della giornata di ieri, martedì 3 aprile 2018: la donna, cinquantatre anni, è stata trovata priva di vita all’interno della sua abitazione in via dei Molini dai Carabinieri. Secondo le prime indiscrezioni, riportate da La Repubblica, Roberta Felici è stata ammazzata con più colpi di fendente, presumibilmente un paio di forbici ma non è escluso l’utilizzo di un coltello. Per il brutale omicidio è stato rintracciato e fermato il compagno della donna, il romeno Cristi Ionut Rautel. Il ventinovenne è stato bloccato nel corso della notte mentre vagava per Sarzana, bloccato e portato in centrale. Il decesso di Roberta Felici risalirebbe alla mattina di ieri, con il ritrovamento avvenuto solo a pomeriggio inoltrato: a dare l’allarme è stata una coppia di conoscenti della vittima. Sul posto sono accorsi i carabinieri de La Spezia, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti

SARZANA, ROBERTA FELICI UCCISA A COLPI DI FORBICE

Attualmente Cristi Ionut Rautel si trova in caserma in stato di fermo, nelle prossime ore è previsto l’interrogatorio. Roberta Felici convinveva insieme al ventinovenne da non molto tempo, riporta La Repubblica, ed è proprio il romeno il principale sospettato dell’omicidio della donna. Antonio Patrono, procuratore capo de La Spezia, sentirà nelle prossime ore la versione dell’uomo, con gli inquirenti al lavoro per stabilire l’esatta dinamica dell’efferato omicidio. I Carabinieri, entrati all’interno dell’appartamento della donna, ha trovato il suo corpo riverso a terra nel sangue, tra corridoio e la camera da letto. In questi minuti sono in corso i rilievi all’interno della casa da parte delle forze dell’ordine, al piano terra dell’abitazione sita in via dei Molini. Come sottolineato, sono stati alcuni conoscenti di Roberta Felici a dare l’allarme, accortisi che qualcosa non andava. Al momento non si conoscono le motivazioni che potrebbero aver spinto il sospettato a compiere tale gesto: attesi aggiornamenti sulla macabra vicenda di Sarzana.

