Sicilia, arresti Lega per voto di scambio/ Caputo ai domiciliari: Salvini convoca il deputato Pagano indagato

Lega, arresti in Sicilia per voto di scambio: ai domiciliari Salvino e Mario Caputo, ex deputato leghista in Ars. Salvini convoca in fretta il deputato indagato Alessandro Pagano

04 aprile 2018 Niccolò Magnani

Arresti Lega in Sicilia, Salvini convoca il deputato indagato (LaPresse)

Un autentico terremoto per la Lega di Matteo Salvini in Sicilia: prima l’arresto ai domiciliari dei due fratelli Caputo (Salvino e Mario, il primo ex deputato Ars nel gruppo “Noi con Salvini”) e poi il coordinatore regionale leghista, Alessandro Pagano, che risulta indagato per lo stesso filone e per le medesime accuse, ovvero “voto di scambio”. Secondo i pm siciliani di Palermo, Salvino Caputo (ex sindaco di Monreale e commissario straordinario per i comuni palermitani alle scorse Elezioni Regionali) è accusato di voti in cambio di posti di lavoro. Ai domiciliari, con la stessa accusa, anche il fratello Mario (avvocato candidato non eletto alle Regionali con Salvini) e Benito Vercio, di Termini Imerese, accusato di essere l’effettivo “procacciatore di voti”, secondo quanto riporta il Giornale di Sicilia. «I carabinieri del provinciale di Palermo hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dall’ufficio gip del Tribunale di Termini Imerese su proposta della procura della repubblica», spiega l’Ansa nella mattinata di estrema difficoltà del gruppo leghista in Sicilia. Altra accusa portata davanti dalla Procura è quella secondo cui i Caputo avrebbero tentato di convincere gli elettori che il voto a Mario sarebbe servito a sostenere il fratello più noto Salvino, reso incandidabile dalla Legge Severino e dal codice di autoregolamentazione dei partiti.

SALVINI CONVOCA ALESSANDRO PAGANO

Assieme ai fratelli Caputo, indagato lo è anche il coordinatore regionale della Lega Alessandro Pagano che in un primo momento aveva commentato sul fronte arresti «Tutto il movimento si stringerà attorno a Caputo con grande impegno, al fine di portare avanti il nostro progetto insieme a Matteo Salvini in tutto il territorio siciliano». Dopo l’indagine giunta anche contro di lui, ha parlato il suo avvocato Nino Caleca che ha anche spiegato che verrà concesso l’uso delle intercettazioni: «Quale coordinatore della Lega ha sempre operato in difesa dei principi di correttezza e legalità». È notizia di pochi minuti fa, lo stesso Pagano è stato convocato in emergenza a Roma dal leader Matteo Salvini per fare un punto sull’intera vicenda: «il segretario del Carroccio vuole sapere di più di cosa sia successo in Sicilia in occasione dell'ultima campagna elettorale e di come sia stata selezionata la classe dirigente sul territorio. Negli ambienti della Lega c'è preoccupazione per un'inchiesta che riguarda esponenti di spicco del movimento nell'Isola e che deflagra proprio alla vigilia delle consultazioni al Quirinale», svela il retroscena su Repubblica a firma Emanuele Lauria. La Lega sospetta un’azione “ad orologeria sospetta” nel momento clou in cui Salvini potrebbe ottenere l’incarico di Governo da Mattarella: più sincero il capogruppo Giorgetti che ha dichiarato, «Sono deluso e amareggiato, la magistratura faccia il suo lavoro, ma sono errori di cui far tesoro per non ripeterli in futuro. Se ci sono delle colpe si condanni pesantemente, ma non credo che in Sicilia siano gli unici sospettati per questo reato».

