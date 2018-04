Terremoto L'Aquila, Ue chiede restituzione tasse sospese/ “Erano aiuti di Stato”: circa 350 imprese coinvolte

04 aprile 2018 Silvana Palazzo

Terremoto L'Aquila, Ue chiede restituzione tasse sospese (LaPresse)

L’Unione europea chiede agli imprenditori de L’Aquila la restituzione immediata delle tasse sospese dopo il terremoto del 6 aprile 2009. La sospensione è stata bocciata dalla Commissione europea che ha aperto una procedura d’infrazione per “aiuti di Stato”. Monta quindi la protesta delle istituzioni contro le 350 cartelle esattoriali che sono state recapitate ad altrettanti imprenditori: hanno 30 giorni di tempo per pagare le tasse che erano state sospese. Le prime cartelle esattoriali sono arrivate alla vigilia di Pasqua: subito è scattata la mobilitazione contro una misura che rischia di mettere in ginocchio un territorio già ferito. Per questo - come riportato da Tgcom24 - imprenditori, politici, istituzioni, associazioni di categoria e sindacati hanno dichiarato di essere pronti a scendere in piazza per protestare, anche clamorosamente (si parla infatti di blocchi stradali), per scongiurare pagamenti milionari.

Le ingiunzioni di pagamento sono state inviate dal commissario nominato dalla presidenza del Consiglio, Margherita Maria Calabrò: a lei l’incarico di recuperare le somme nei confronti di imprese e professionisti dopo che la Commissione europea ha considerato aiuti di Stato i fondi legati alla sospensione. Subito è scattato il ricorso al Tar contro la nomina del commissario: come riportato da Tgcom24, l’udienza è fissata a L’Aquila il 18 aprile. Intanto Giovanni Lolli, vicepresidente della Giunta regionale abruzzese, ha convocato una riunione per «definire le urgenti azioni di mobilitazione istituzionale, giuridica e politica necessarie a contrastare le attività già avviate dal Commissario straordinario». Stefania Pezzopane, neo deputato del Pd, ha lanciato un appello all’attuale governo e a quello che si formerà, oltre che al presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, e invitato alla protesta. «L’ho fatto già una volta, beccandomi anche una denuncia, e sono pronta a tornare sull’autostrada con sindaci del cratere, cittadini e categorie del settore per bloccare questa assurda ingiustizia».

