Torino, morta 15enne sotto un treno a Porta Susa/ Ultime notizie, la ragazzina è caduta davanti ai compagni

Torino, morta ragazzina sotto un treno nella stazione di Porta Susa: ultime notizie, la 15enne caduta sui binari davanti agli occhi dei compagni. La dinamica ancora da verificare

04 aprile 2018 Niccolò Magnani

15enne caduta sotto il treno a Torino (LaPresse)

Tragedia questa mattina alla stazione di Porta Susa a Torino: una ragazzina di 15 anni mentre si stava recando come tutte le mattine a scuola, pare a Vercelli, è caduta sui binari mentre stava fatalmente passando un treno diretto a Milano. Quel maledetto regionale 2005 che avrebbe dovuto portare la ragazzina e i tanti altri compagni presenti verso la scuola - oltre a tantissimi altri pendolari - non è riuscito a fermarsi in tempo, troppo veloce la caduta e troppo poco lo spazio di manovra: la 15enne è stata così investita al binario 4 davanti agli occhi esterrefatti e sotto choc dei presenti. Immediatamente sono cominciate le operazioni di soccorso con i Vigili del Fuoco che sono riusciti ad estrarre viva la ragazzina, lasciando qualche speranza però subito crollata dopo il viaggio in ospedale. Troppo gravi le ferite e troppo forte lo schianto: la ragazza è morta durante il trasferimento nel più vicino ospedale torinese. Ora la polizia e gli addetti alla sicurezza a Porta Susa dovranno cercare di capire come sia potuto finire sotto i binari una ragazzina che tutte le mattine affrontava lo stesso percorso ed era accompagnata ad altri amici e studenti diretti tutti verso il liceo musicale di Vercelli.

LA DINAMICA ANCORA DA VERIFICARE

Non è infatti ancora chiaro come sia potuta cadere sotto il treno, se si tratti di un gesto volontario - per ora un’ipotesi non battuta dagli inquirenti - o di una tragica fatalità: come riporta Repubblica la ragazzina potrebbe - usiamo il condizionale ed è d’obbligo visto che la dinamica esatta dovrà ancora essere ricostruita - essere inciampata in un’altra persona, forse addirittura una sua insegnante, finendo poi sui binari. In quel momento stava sopraggiungendo il regionale per Milano che non è riuscito a fermarsi in tempo e ha travolto la povera ragazza uccidendola praticamente sul colpo. Secondo invece quanto riporta La Stampa di Torino, la Polizia Ferroviaria avrebbe ricostruito in un altro modo la dinamica a partire dalle immagini della banchina 4: ebbene, pare che la ragazza sia stata colpita dal disco del respingitore frontale della motrice. Se fosse così accaduto, significherebbe che la ragazza in qualche modo fosse qualche metro più in là rispetto al dovuto e abbia così incocciato nella parte anteriore della locomotiva. Al momento restano tutte supposizioni e si attendono le conferme delle autorità che potranno arrivare solo dopo tutti i rilievi nelle prossime ore.

