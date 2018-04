ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora: mamma licenziata, per il giudice l'Ikea ha ragione (4 aprile)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: mamma licenziata, l'Ikea ha ragione. Sparatoria nella sede di YouTube, donna irrompe cerca di colpire il fidanzato e ferisce 4 persone (4 aprile 2018)

04 aprile 2018 Fabio Belli

Il giudice del lavoro da ragione all'Ikea

Importante sentenza emessa oggi a Milano dove un giudice della sezione lavoro del tribunale ha dato ragione all'Ikea, in merito al licenziamento di Marica Ricutti. La donna licenziata dalla multinazionale svedese, aveva fatto ricorso perché riteneva il licenziamento discriminatorio. Il giudice ha analizzato il comportamento della donna e in esso ha intravisto un'azione tale da ledere il rapporto fiduciario tra il datore di lavoro è il lavoratore, l'atteggiamento di fatto consente l'allontanamento immediato dal posto di lavoro. Tutto nasceva dalla richiesta di flessibilità desiderata dalla lavoratrice, una flessibilità che però non era stata accordata per problemi di turnazione. L'avvocato dell'azienda ha portato in tribunale alcuni testimoni, essi hanno riconosciuto la liceità del comportamento tenuto dal capo reparto durante la formazione dei turni di lavoro. Immediata la presa di posizione dei sindacati, che parlano di una sentenza totalmente inopportuna.

Sparatoria nella sede centrale di YouTube

Sparatoria nel quartier generale di YouTube nella cittadina di San Bruno, in California. Una donna ha fatto irruzione negli uffici della grande compagnia che rappresenta la più seguita e diffusa piattaforma video su internet, ed ha aperto il fuoco all'impazzata ferendo quattro persone, per poi suicidarsi. E' scattato subito l'allarme terrorismo, ma ci sarebbe in realtà un movente privato, visto che la donna è entrata negli uffici per sparare al suo fidanzato che si trovava lì. Secondo la CNN la donna sarebbe "entrata nella zona in cui di solito i dipendenti consumano i pasti e avrebbe cercato di colpire una persona in particolare".

Sì alla Lega no a Forza Italia

Prova a scardinare l'alleanza di centro-destra Luigi Di Maio che oggi parlando con i giornalisti ha reso noto quanto dirà giovedì prossimo al capo dello Stato, durante le consultazioni per la creazione del nuovo governo. Il leader grillino è pronto a proporre un'alleanza sia con la Lega Nord che con il PD, questo allo scopo di trovare in Parlamento i voti necessari per supportare un eventuale primo governo grillino. L'unico veto per Di Maio è quello relativo al partito di Silvio Berlusconi, con il cavaliere che difficilmente però potrebbe pensare ad abbandonare la partita relativa alla vita politica italiana. Di Maio spera che con la sua mossa Matteo Salvini abbandoni Berlusconi, accontentandosi in questo caso della poltrona di vicepremier.

Trasporto aerei in tilt per un guasto informatico

Un guasto informatico ha portato alla perdita della metà dei piani di volo, relativamente agli aeromobili che attraversano lo spazio aereo dell'Unione Europea. A renderlo noto è stato EuroControl l'organizzazione che gestisce il sistema per il controllo del traffico aereo. In una nota emessa nel primo pomeriggio si sottolinea che il guasto è in via di definizione, allo stesso tempo si comunica che alcuni voli hanno subito ritardi definiti "importanti". La maggior parte dei disagi ha interessato i grandi aeroporti del Nord, tra cui Amsterdam è Bruxelles. L'agenzia per il controllo ha precisato che immediatamente sono state attivate le procedure di emergenza, con una riduzione dei voli in partenza è un monitoraggio continuo dei piani di volo depositati dalle compagnie aeree. Non è stato reso noto la causa del malfunzionamento.

Il Real Madrid travolge la Juventus, 3-0 in Champions

E' la grande notte del Real Madrid, che travolge 3-0 la Juventus all'Allianz Stadium e ipoteca la qualificazione alle semifinali di Champions League. Subito in vantaggio con Cristiano Ronaldo, le Merengues hanno poi trovato il raddoppio con una strepitosa rovesciata di CR7, che ha fatto il giro del mondo e che sembra destinata già ad essere il gol dell'anno. Juventus sfortunata perchè le occasioni non sono bastate per rientrare in partita, e alla fine Marcelo ha realizzato lo 0-3 che ha chiuso i conti, con quella della Juventus al Bernabeu, nel match di ritorno, che si prospetta già come una mission impossibile.

