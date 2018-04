Adua Della Porta, parrucchiera scomparsa a Parma/ Sparito anche il compagno tunisino: "Voleva lasciarlo"

05 aprile 2018 Emanuela Longo

Da oltre un mese non si hanno più notizie di una donna, Adua Della Porta, parrucchiera 41enne scomparsa da Parma il 28 febbraio scorso. Il giallo è già stato affrontato nel corso della passata puntata di Chi l'ha visto?, ed oggi verrà trattato anche dal programma Pomeriggio 5, che tenterà di fare luce sulla misteriosa sparizione. La donna, divorziata e madre di una figlia di 17 anni che vive con il papà, avrebbe interrotto improvvisamente ogni contatto con la famiglia. E' stata proprio la mamma, Gabriella, a denunciare la sua scomparsa, insospettita anche dal fatto che la figlia da qualche tempo avesse improvvisamente smesso di chiamarla al cellulare, contrariamente alle sue abitudini. Con Adua sarebbe scomparso anche il fidanzato tunisino, Mahmoud, con cui pare avesse una storia non priva di alti e soprattutto bassi. "Adua aveva deciso di lasciare per le continue liti causate dalla sua gelosia", aveva denunciato la madre alla trasmissione di Raitre. L'uomo, infatti, secondo il racconto di Gabriella, era solito picchiare la compagna e minacciarla: "Beveva, fumava, non lavorava e viveva alle spalle di mia figlia, per lui era la gallina dalle uova d’oro". Alla luce di ciò, la madre della 41enne non può che temere per la vita della figlia scomparsa.

ADUA È FUGGITA A NIZZA CON IL COMPAGNO?

Al momento della sua sparizione, Adua Della Porta non avrebbe portato nulla con sé. Oggi la madre della parrucchiera 41enne teme che le sia potuto accadere qualcosa di brutto: "Aiutatemi a scoprire se è viva e se sta bene, mi interessa solo questo", ha asserito alle telecamere di Chi l'ha visto. Se i vestiti della donna sarebbero rimasti intatti al loro posto, lo stesso non si può dire per gli effetti personali del compagno tunisino che invece sarebbero spariti. I cellulari di entrambi risultano spenti da giorni, ma cosa è successo realmente? L'amica della donna, Elena, al programma di Raitre ha rivelato le ultime confidenze di Adua: "Lei mi diceva che lo voleva lasciare perché era violento, diceva che non ne poteva più poi li vedevo insieme e sembravano una coppia normale. Facevano pace". Secondo le indiscrezioni, pare che di recente fosse entrato nella vita della parrucchiera un nuovo uomo per il quale la r41enne era intenzionata a cambiare vita. Secondo un altro amico, Adua si troverebbe a Nizza con il suo compagno tunisino. Un testimone al programma Rai avrebbe riferito di aver accompagnato lui la coppia in Francia, smentendo la crisi con il compagno ma rivelando invece i gravi problemi economici della 41enne, al punto da non essere più riuscita a pagare i suoi dipendenti. Ma qual è la verità?

