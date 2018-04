Arriva il Telepass europeo/ Un unico dispositivo per le autostrade di Italia, Francia, Spagna e Portogallo

Arriva il Telepass Europeo

Arriva il nuovo Telepass europeo per le automobili, il dispositivo che permetterà di viaggiare in quattro paesi diversi, leggasi ovviamente l’Italia, nonché la Francia, la Spagna e infine il Portogallo. Con un costo aggiuntivo di 2.4 euro in più oltre ai 6 canonici dell’abbonamento, sarà appunto possibile percorrere le autostrade dei tre paesi stranieri citati sopra. Un sistema senza dubbio interessante soprattutto in vista delle vacanze della prossima estate, dove molti automobilisti italiani si metteranno in viaggio verso i paesi stranieri. «Siamo orgogliosi – le parole di Gabriele Benedetto, ad di Telepass, come riportato dall’agenzia di stampa Adnkronos - di presentare questa importante novità per i veicoli leggeri, che consente per la prima volta in Europa, di viaggiare con un unico dispositivo in 4 Paesi».

SI POSSONO PAGARE ANCHE I PARCHEGGI

«Il nuovo dispositivo per le auto – ha aggiunto il manager - è un’ulteriore dimostrazione che la nostra strategia è sempre più orientata ad offrire nuovi servizi ai nostri clienti e ad assisterli nei loro viaggi in tutta Europa». Giovanni Castellucci, amministratore delegato di Atlantia (azienda che gestisce i pedaggi autostradali), ha anch’egli esternato la propria soddisfazione per il dispositivo introdotto in Italia: «Possiamo estendere il servizio Telepass – spiega - per le auto anche ai Paesi con una importante rete autostradale come appunto Francia e Spagna». Grazie al Telepass, ricordiamo, è possibile pagare anche i parcheggi nelle città aderenti, che in Italia sono Milano, Roma, Torino, Firenze e Napoli, mentre all’estero sono Parigi, Madrid e Barcellona. Il nuovo Telepass Europeo prende spunto dal Telepass Eu, già attivo per i veicoli pesanti, che permette loro di transitare in ben sette nazioni differenti, e oltre alle quattro sopracitate anche in Belgio, Polonia e infine in Austria.

