CROTONE, MURO CROLLATO NEL CANTIERE SU LUNGOMARE/ Ultime notizie: morti 2 operai, ennesimo incidente su lavoro

Crotone, muro crollato nel cantiere su lungomare verso Capo Colonna: ultime notizie, vigili del fuoco hanno estratto due morti e un terzo operaio ferito. Ennesimo incidente sul lavoro

05 aprile 2018 Niccolò Magnani

Muro crollato a Crotone (LaPresse)

Gravissimo incidente sul lavoro avvenuto a Crotone poche minuti fa: un muro di contenimento all’interno di un cantiere è crollato all’improvviso, travolgendo alcuni operai che stavano lavorando fin dalle prime ore del mattino. Il bilancio per ora parziale comunicato da Vigili del Fuoco entrati subito in azione è di due operai morti e un terzo ferito in condizioni molto serie, trasportato nel più vicino ospedale crotonese; il cantiere dell’ennesima strage sul posto di lavoro è in viale Magna Grecia, il lungomare che porta alla zona archeologica di Capo Colonna. Non c’è stato nulla da fare per le prime due vittime, troppo gravi le ferite dopo il crollo di una larga parte del muro interno al cantiere edile: la ditta che stava operando sul luogo era incaricata di alcuni ingenti lavori di ristrutturazione per poter prolungare il lungomare della città calabra verso la bella zona di Capo Colonna. Due morti che si uniscono alla lunga scia di sangue vista in questi ultimi giorni di terribili incidenti sul lavoro come trattiamo qualche riga più sono: al momento non vi è notizia di altri feriti per fortuna all’interno del cantiere, anche se resta la tragedia per due giovani vite spezzate e rimaste travolte da un muro che è crollato ancora non si sa bene per quale motivo e origine.

NUOVO GRAVE INCIDENTE SUL LAVORO

Purtroppo prosegue la lunga scia di sangue nel mondo del lavoro in questo terribile mese di marzo-aprile: il muro di Crotone “segue” le tragedie in Lombardia, in Puglia e poi ancora nei porti di Genova e di Livorno, giusto per citare alcuni dei casi più clamorosi degli ultimi giorni. Non vi sono chiaramente connessioni e andare a fare di tutta un’erba un fascio non è né utile né giusto. Resta però l’impressione di una grave emergenza di cui necessità l’intero Paese: misure più sicure, cantieri più controllati e ritmi di lavoro più umani non possono evitare le fatali tragedie ma possono sicuramente diminuirle. In questo caso le vittime del muro di contenimento sono un italiano e un ucraino che lavoravano per i lavori di ristrutturazione del lungomare che porta a Capo Colonna. Il dolore e la vicinanza vanno verso la famiglie di queste nuove due vittime nel mondo del lavoro: ora i pompieri stanno cercando di mettere in sicurezza l’intera area per evitare che possano succedere altre tragedie come quelle di oggi.

© Riproduzione Riservata.