Catanzaro, incendio doloso nel pub Tonnina’s, due morti: sono loro che hanno dato fuoco al locale? E’ successo nella notte in uno noto locale della città calabrese: ecco i dettagli

Incendio in un pub di Catanzaro - Immagini di repertorio

Un incendio si è verificato questa notte in un noto pub di Catanzaro Lido, il Tonnina’s. Si tratterebbe di un incendio doloso, un atto voluto, per lo meno, da quanto emerge dalle indagini effettuate subito dopo aver domato le fiamme. All’interno del locale, molto noto nel capoluogo calabrese, sono stati ritrovati i corpi di due ragazzi, che secondo gli inquirenti potrebbero essere proprio coloro che hanno dato fuoco al pub. Si tratta di due giovani, ritrovati in due zone diverse dello stabile: uno avrebbe cercato disperatamente riparo dietro al muretto di una cassa, mentre l’altro sarebbe stato sbalzato a diversi metri di distanza, forse perché colpito in pieno dalla forza dell’esplosione che ha poi fatto nascere l’incendio.

INCENDIO DOMATO DOPO ORE

A far propendere per la pista dell’incendio doloso, oltre al fatto che nel locale siano stati ritrovati i due cadaveri, anche le tracce lasciate dai due, che avrebbero utilizzato dei liquidi acceleranti per appiccare il fuoco, come ad esempio benzina, nafta o forse gasolio. Ad accorgersi dell’incendio, alcuni baschi verdi della guardia di finanza che erano in pattuglia questa notte, e che passando dal locale si sono insospettiti vedendo del fumo nero fuoriuscire. A quel punto è stata subito allertata la sala operativa dei vigili del fuoco del comando provinciale, che hanno inviato ben venticinque unità operative, con le fiamme che si sono spente soltanto dopo diverse ore, forse per via del troppo accelerante utilizzato, che spiegherebbe anche la morte di uno dei due piromani. Sono ancora in corso gli accertamenti per chiarire con esattezza cosa sia successo: sul posto, il magistrato di turno, il medico legale, la polizia scientifica e infine la guardia di finanza.

