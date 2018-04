Dell'Utri, Strasburgo: “No a sospensione pena”/ Corte europea dei diritti umani: ex senatore resta in carcere

Marcello Dell'Utri, Strasburgo: “No a sospensione pena”. Anche la Corte europea dei diritti umani decide che l'ex senatore di Forza Italia deve restare in carcere. Le ultime notizie

05 aprile 2018 Silvana Palazzo

Marcello Dell'Utri, Strasburgo: “No a sospensione pena” (LaPresse)

Dopo la II sezione della Corte d’Appello di Caltanissetta, è quella europea dei diritti umani a respingere la richiesta di sospensione della pena di Marcello Dell’Utri. Un altro no per l’ex senatore di Forza Italia, stando a quanto riportato dall’Ansa che ha citato fonti della Corte di Strasburgo. Condannato a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, Dell’Utri meno di un mese fa aveva incassato il no alla richiesta di sospensione della pena per motivi di salute. Contestualmente era stata respinta dalla Corte d’Appello di Caltanissetta anche la richiesta di revisione. Dell’Utri deve scontare ancora meno di due anni di reclusione. Ora si trova in detenzione ospedaliera all’interno del carcere romano di Rebibbia. Gli avvocati dell’ex braccio destro di Silvio Berlusconi nelle scorse settimane si sono visti respingere per ben due volte dal tribunale di sorveglianza di Roma un’istanza di differimento della pena per motivi di salute. Intanto hanno presentato una nuova istanza su cui il tribunale di sorveglianza si è riservato di decidere.

MARCELLO DELL'UTRI, STRASBURGO: “NO A SOSPENSIONE PENA”

I legali di Marcello Dell’Utri hanno chiesto di verificare se l’attuale stato detentivo presso il Campus Biomedico lede i diritti umani. Affetto da più patologie, tra cui una cardiopatia e un tumore alla prostata, l’ex senatore di Forza Italia è ricoverato dal 14 febbraio scorso, piantonato 24 ore su 24 da due agenti e senza poter incontrare nessuno. Dopo il no delle Toghe italiane per via della sua fuga in Libano, arriva quello dei giudici del Cedu, che però non hanno emesso contestualmente una motivazione. «Dovrebbe rientrare a Rebibbia il 20 aprile prossimo (al termine del ciclo di radioterapia che sta facendo per il cancro da cui è affetto, ndr). Attualmente è costretto in una camera del Campus Biomedico, dove non può nemmeno aprire la finestra perché sigillata e deve dormire con la luce in faccia», hanno dichiarato i difensori Alessandro De Federicis e Simona Filippi, come riportato dal Fatto Quotidiano. Nei giorni scorsi per protestare contro la mancata scarcerazione Dell’Utri aveva denunciato al Csm i sei magistrati di sorveglianza che hanno respinto la sua richiesta di sospensione della pena.

© Riproduzione Riservata.