Incidente stradale/ A14, tir si ribalta: camionista sbalzato e travolto dalle auto (5 aprile 2018)

05 aprile 2018 Silvana Palazzo

Incidente stradale

Un incidente mortale si è verificato nella notte sulla A14, all’altezza di Gabicce, lungo la corsia nord del tratto pesarese. Un autotreno guidato da un 59enne di Andria ha urtato il guard rail centrale finendo così la sua corsa, ma il camionista nell’impatto è stato catapultato fuori dall’abitacolo, piombando sulla corsia sud. Come riportato da Il Resto del Carlino, in pochi attimi l'uomo è stato travolto da più auto. Non c’è stato nulla da fare per l’uomo: nessuna auto si è fermata fino a quando qualcuno non si è accorto dell’accaduto e ha bloccato il traffico. L’incidente avvenuto alle 2.50 di oggi, giovedì 5 aprile 2018. Sul posto la polizia stradale e il 118, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Per diverse ore il traffico autostradale è rimasto bloccato: tra Cattolica e Pesaro si sono formate lunghe code, poi la lenta ripresa nelle prime ore del mattino.

LECCE, SCONTRO VIOLENTO TRA UNA MOTO E UNA BICI: DUE MORTI

Un tragico incidente stradale è avvenuto a Melendugno, in provincia di Lecce. Il bilancio è di due morti: a perdere la vita Antonio Maniglio, 46 anni di Calimera, e Dallo Boubacar, 28enne originario della Nuova Guinea. Il primo viaggiava su una moto Yamaha XT600, mentre il secondo era in sella ad una bicicletta che, stando a quanto riportato da Repubblica, era priva di luci. Inizialmente non era chiaro se si fosse trattato di uno scontro frontale o di un tamponamento, ma l’impatto avvenuto in un punto immerso nel buio è stato senza dubbio molto violento. Poi è emerso che si trattava della seconda ipotesi. Vano l’intervento dell’ambulanza del 118 e di una squadra di vigili del fuoco che sono stati allertati dai passanti. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che ora dovranno chiarire la dinamica del drammatico incidente stradale avvenuto ieri sera, mercoledì 4 aprile, sulla strada che conduce a Lecce.

