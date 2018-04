Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto del 5 aprile: i numeri vincenti! Video (conc 41/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 5 aprile: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.41/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Lotto, Superenalotto e 10eLotto continuano la loro corsa verso una nuova estrazione, che questa sera metterà in palio numerosi premi. I giocatori sono già in fila per conoscere il loro destino: saranno fra i vincitori? Mentre aspettiamo i numeri vincenti di oggi, diamo uno sguardo alla classifica dell'ultimo appuntamento. In cima alla vetta dei premi troviamo il 10eLotto, grazie ad un 8 Oro ed un premio che supera i 150 mila euro e registrato in provincia di Palermo, a Lascari. Il fortunello in questione è riuscito tra l'altro a conquistare il terzo podio delle vincite anche per quanto riguarda la classifica annuale. 100 mila euro invece ad un appassionato della provincia di Grosseto, di Orbetello Scalo, che ha centrato un 9 con Doppio Oro. Aria di festa anche a Milano, dove un vincitore ha indovinato un 9 Oro del valore di 50 mila euro. Più contenute ma non meno significative le vincite del Lotto. Al primo posto in classifica troviamo la provincia di Napoli: un giocatore di San Giorgio a Cremato ha superato il bottino di 63 mila euro. Sei ambi, una quaterna e quattro terni su Napoli davvero vincenti. La provincia di Bari ha premiato un appassionato di Putignano con più di 50 mila euro grazie al LottoPiù, mentre 23.750 euro sono stati centrati nella provincia di Pavia, a Cigognola.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Jackpot e SuperEnalotto potrebbero stupire i giocatori grazie ai numeri vincenti di questa sera. La nuova estrazione vedrà il montepremi raggiungere il valore di 124 milioni di euro, mentre sale l'attesa di tutti gli appassionati per scoprire se ci sarà un vincitore. Anche le quote minori si sono nascoste nell'ultimo appuntamento, ma i premi sono stati comunque appetitosi. Tre giocatori hanno infatti indovinato il 5 e si sono portati a casa oltre 64 mila euro a testa, mentre altri tre vincitori hanno indovinato il premio del 4+, pari a 33.349 euro. Picco in salita per il 3+, con un premio che ha raggiunto quota 2.347 euro ed è stato vinto da 121 appassionati. Alza l'asticella anche il 4, con un premio da 333,49 euro destinato a 589 giocatori. Stabile invece il 3: i vincitori sono stati 25.128, mentre il premio di 23,47 euro cadauno. Il 2 vive una nuova altalena, ma non si distacca di molto rispetto a quanto registrato in precedenza. Il premio è stato di 5,22 euro e i vincitori ammontano a 350.193. Molti di più dei 21.600 giocatori che con lo 0+ si sono dovuti accontentare di 5 euro a testa. 10 euro per i 9.537 vincitori dell'1+ ed infine 100 euro ai possessori dei tagliandi vincenti che hanno centrato il 2+, ovvero 1.507 in tutto.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Il Lotto sta per rivelarci i numeri vincenti di questa sera e non solo: molti giocatori potranno infatti diventare dei nuovi vincitori grazie all'estrazione di oggi. Per riuscire a partecipare al concorso occorrerà ovviamente registrare una schedina ed i numeri preferiti: un'impresa per niente semplice per chi si trova alle prime armi. La nostra Rubrica vi offre anche oggi una possibile soluzione, ovviamente grazie all'aiuto della smorfia napoletana. La news che abbiamo scelto di analizzare oggi ci parla di fortuna e vincite, giusto per rimanere in tema. L'emozione di un giocatore del Massachusetts deve essere stata grande quando ha scoperto di aver vinto 10 mila dollari alla lotteria. Di certo non si aspettava di scoprire che in realtà il gratta e vinci acquistato nascondeva un premio molto più alto, pari a 1 milione di dollari. Il tutto sembra collegato ad una parola del cruciverba, il tema del biglietto, che il giocatore non aveva proprio visto. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo il gioco, 19, la vincita, 70, il premio, 74, la scoperta, 27, e la sorpresa, 3. Come Numero Oro scegliamo invece l'errore, 63.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Gli ingredienti segreti per la serata dei giocatori del SuperEnalotto: Jackpot ed una buona dose di fortuna. Dai cornetti rossi ai ferri di cavallo, sono tanti i sistemi anti-jella adottati dai giocatori di tutto il mondo. Nessuno ovviamente garantisce la vincita finale, soprattutto se parliamo del montepremi. Nessuno però ci impedisce di sognare e immaginare di poter tagliare il traguardo finale. Un sogno che tuttavia diventa un vero e proprio progetto se pensiamo alla prima spesa che vorremo affrontare con il nostro bottino sotto braccio.

