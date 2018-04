Manifesto anti aborto: “Raggi lo rimuova subito”/ Ultime notizie, Roma: poster ProVita divide anche sui social

Roma, manifesto anti aborto: “Raggi lo rimuova subito”. Maxi poster ProVita divide anche sui social, oltre che il Consiglio comunale capitolino. Le ultime notizie

05 aprile 2018 Silvana Palazzo

Manifesto anti aborto: “Raggi lo rimuova subito”

Un manifesto contro l’aborto ha scatenato un’ondata di indignazione sui social, diventando poi un caso politico. È stato affisso lo scorso 3 aprile in vista di una ricorrenza importante: i 40 anni dall’entrata in vigore della legge 194 del 1978, che si celebra il prossimo 22 maggio. Nel manifesto è ritratto un feto e c’è la scritta «Ora sei qui perché tua mamma non ti ha abortito». La campagna ProVita ha provocato una marea di proteste e commenti. Sono scattate anche petizioni e sit-in di protesta contro il manifesto comparso in via Gregorio VII a Roma, peraltro il più grande realizzato in Italia contro l’interruzione volontaria della gravidanza. «La sindaca Raggi faccia rimuovere il manifesto choc contro la legge 194 affisso a Roma». La raccolta firme è stata lanciata dall’Associazione Vita di Donna Onlus, che da oltre vent’anni tutela la salute delle donne. Si è passati subito alle vie di fatto a difesa della libera scelta delle donne.

MANIFESTO ANTI ABORTO, PROTESTE E SIT IN: “RAGGI LO RIMUOVA SUBITO”

Appello a Virginia Raggi, sindaco di Roma, per la rimozione del manifesto contro l’aborto. Su change.org è già stato lanciato l’appello «contro l’integralismo religioso che aggredisce la 194, una legge dello Stato confermata da due referendum popolari». Nella petizione si fa riferimento al prossimo 22 maggio, data in cui la legge 194 compie 40 anni: «Con l’avvicinarsi della ricorrenza, questa associazione di integralisti lancia con manifesto dai toni aberranti una campagna che offende le donne e gli uomini e aggredisce una legge dello Stato». Nel documento è stato chiesto alla sindaca Raggi di farsi «portatrice delle istanze dei cittadini facendo rimuovere il manifesto in questione». Insieme alle firme è partito il sit-in di protesta, già autorizzato. L’appuntamento è per sabato 7 aprile, dalle 10 alle 12, in via Gregorio VII, angolo via del Gelsomino. «In un paese in cui la legge 194 sull’interruzione di gravidanza si scontra con il boicottaggio del personale medico, non sentivamo davvero la necessità di assistere ad una campagna che mira a restringerne ulteriormente l’efficacia, e risulta degradante ed offensiva nei confronti delle donne», spiega l’appello.

